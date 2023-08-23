Спростовуємо російські фейки: на сайтах з вакансіями шукають чорних трансплантологів

У мережі поширюють скриншот з українського сайту з пошуку роботи Jooble, на якому видно, що Центр інноваційних медичних технологій (ЦІМТ) НАН України шукає "спеціального медичного працівника".

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Далі уточнюється, що потрібен хірург з досвідом роботи у "певних областях", який буде виконувати обов`язки анонімно та не розголошуватиме деталі. Роботодавці пропонують: контракт на 3 місяці, зарплатню 250 – 300 тисяч гривень.

Автори оголошення вказують, нібито у такий спосіб "чорні трансплантологи" шукають співробітників. Та зазначають, мовляв, в Україні максимально спростили умови для їхньої діяльності: дозволили особі, яка зобов’язується поховати загиблого, давати дозвіл на вилучення органів. Як пишуть автори, це може зробити головний лікар або керівник військової частини. Також вони вказують, нібито законодавці дозволили проводити операції з трансплантації не лише державним, а й приватним клінікам.



Скриншот зображення, яке поширили у мережі

Як насправді

Нам не вдалось знайти дане оголошення на сайті Jooble. Також повідомлення про пошук "спеціального медичного працівника" ЦІМТ не розміщував на інших сайтах з пошуку роботи та на фейсбук-сторінці закладу. На сайті медустанови є перелік актуальних вакансій. На момент написання статті у списку не було професії хірурга. Також у ЦІМТ наголосили, що перелік вакансії публікують лише на офіційному сайті та не дублюють на інших сайтах.

Фахівці ЦІМТ працюють на базі лікарні для співробітників НАН України, тому і лікують пріоритетно їх. У центрі немає відділення трансплантації, він не залучений до пілотного проєкту Міністерства охорони здоров’я України щодо зміни механізму фінансування операцій з трансплантації, який стартував у 2018 році. У рамках ініціативи держава зобов`язується повністю покривати вартість операцій з трансплантації анатомічних матеріалів. Станом на серпень 2023 року до проєкту долучились 44 медустанови.

До того ж теза, нібито українське законодавство сприяє діяльності "чорних трансплантологів" неправдива. В Україні діє презумпція незгоди на посмертне вилучення органів, тобто трансплантацію можна проводити лише за наявності письмової згоди.

У 2021 році Верховна Рада змінила деякі положення щодо трансплантації органів. Відтак, якщо за життя людина не висловила згоду або незгоду на проведення трансплантації це може зробити чоловік, дружина, близькі родичі (діти, батьки, рідні брати та сестри) або людина, яка зобов’язалася поховати померлого. При цьому всі дані про померлого та того, хто надав дозвіл на вилучення органів, заносять до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин.

Надалі пару донор-реципієнт також підбирає система, базуючись на великій кількості біологічних показників, екстреності ситуації та з урахуванням оптимального часу транспортування органу померлого з одного медзакладу до лікарні, де перебуває пацієнт. Тобто уповноважена людина, яка надала дозвіл на трансплантацію, не може впливати на те, хто отримає орган.