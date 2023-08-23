Опровергаем русские фейки: на сайтах с вакансиями ищут черных трансплантологов

В сети распространяют скриншот с украинского сайта по поиску работы Jooble, на котором видно, что Центр инновационных медицинских технологий (ЦИМТ) НАН Украины ищет "специального медицинского работника".

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Далее уточняется, что нужен хирург с опытом работы в "определенных областях", который будет исполнять обязанности анонимно и не будет разглашать детали. Работодатели предлагают: контракт на 3 месяца, зарплату 250 – 300 тысяч гривен.

Авторы объявления указывают, что таким образом "черные трансплантологи" ищут сотрудников. Но отмечают, что в Украине максимально упростили условия для их деятельности: разрешили лицу, которое обязуется похоронить погибшего, давать разрешение на изъятие органов. Как пишут авторы, это может сделать главврач или руководитель воинской части. Также они указывают, что законодатели разрешили проводить операции по трансплантации не только государственным, но и частным клиникам.



Скриншот изображение, которое распространили в сети

Как на самом деле

Нам не удалось найти данное объявление на сайте Jooble. Также сообщение о поиске "специального медицинского работника" ЦИМТ не размещал на других сайтах по поиску работы и на фейсбук-странице залога. На сайте медучреждения есть список актуальных вакансий. В момент написания статьи в списке не было профессии хирурга. Также в ЦИМТ отметили, что перечень вакансии публикуется только на официальном сайте и не дублируется на других сайтах.

Специалисты ЦИМТ работают на базе больницы для сотрудников НАН Украины, поэтому и лечат приоритетно их. В центре нет отделения трансплантации, он не привлечен к пилотному проекту Министерства здравоохранения Украины об изменении механизма финансирования операций по трансплантации, который стартовал в 2018 году. В рамках инициативы государство обязуется полностью покрывать стоимость операций по трансплантации анатомических материалов. По состоянию на август 2023 года в проект присоединились 44 медучреждения.

К тому же тезис, будто украинское законодательство способствует деятельности "черных трансплантологов" неправдив. В Украине действует презумпция несогласия на посмертное изъятие органов, то есть трансплантацию можно проводить только при наличии письменного согласия.

В 2021 году Верховная Рада изменила некоторые положения по трансплантации органов. Следовательно, если при жизни человек не выразил согласие или несогласие на проведение трансплантации, это может сделать муж, жена, близкие родственники (дети, родители, родные братья и сестры) или человек, который обязался похоронить умершего. При этом все данные об умершем и разрешении на изъятие органов заносят в Единую государственную информационную систему трансплантации органов и тканей.

В дальнейшем пару донор-реципиент также подбирает система, основываясь на большом количестве биологических показателей, экстренности ситуации и с учетом оптимального времени транспортировки органа умершего из одного медучреждения в больницу, где находится пациент. То есть уполномоченный человек, разрешивший трансплантацию, не может влиять на то, кто получит орган.