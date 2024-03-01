Зміцнює кістки, знижує ризик хвороб серця, та омолоджує мозок: чи справді пиво настільки корисне

Науковці з-поміж іншого досліджують вплив різних продуктів та речовин на організм. Питання користі алкоголю багато років було предметом баталій та зараз наукова спільнота схиляється до того, що немає такої кількості алкоголю, котра могла б бути корисною.

У мережі поширюють інформацію, нібито пиво зміцнює кістки та знижує ризик хвороб серця, позитивно впливає на здоров’я мозку та нирок, а також запобігає захворюванням ясен.

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Звідки взявся фейк

Джерелом інформації про користь пива виступає африканський таблоїд Pulse Ghana. На сайті висвітлюється інформація про поточні події, спорт, розваги та спосіб життя. Media Bias/Fact Check, який оцінює якість іноземних ЗМІ, ідентифікує фактологічність медіа Pulse Nigeria, що належить до того ж холдингу, як змішану.

Тобто цей ресурс помічений за невдалою перевіркою фактів, використаних для формування матеріалу, та відсутністю посилань на джерела. У статті щодо пива на сайті Pulse Ghana теж немає жодного посилання чи вказівки на конкретне дослідження.

Чи може алкоголь бути корисним

Раніше ми вже спростовували заяви про те, що алкоголь щодня може бути корисним для серця чи інших органів. Алкоголь у будь-яких дозах не може бути профілактичним засобом. На початку XXI століття науковці справді припускали, що помірна доза алкоголю, зокрема і пива, потенційно має позитивний ефект на організм. Однак зараз з’являється все більше досліджень, котрі доводять, що навіть помірне вживання алкоголю шкідливе для здоров’я.

"Будь-яку користь [алкоголю] при серцевих хворобах та діабеті нівелює зростання ризику раку", – говорить доктор Брайан Лі, спеціаліст з хвороб печінки в Медичній школі Університету Південної Каліфорнії. "Немає жодного алкоголю, який може покращити ваше здоров'я, і, ймовірно, будь-яке вживання алкоголю шкідливе".

Щодо тези про те, що пиво "зміцнює кістки". Річ у тому, що пиво деяких сортів містить високий рівень кремнію, наявність якого в раціоні стримує розвиток остеопорозу. Остеопороз – це захворювання, що прогресує й характеризується втратою кісткової маси та вмісту кальцію в кістковій тканині. Люди з остеопорозом частіше страждають від переломів. Для цієї хвороби характерні переломи шийки стегна, травмування передпліччя, зап’ястя та навіть хребта. Підвищене споживання кремнію з їжею може мати сприятливий вплив на здоров’я скелета.

Однак пиво — не єдине джерело кремнію. Так, багатими на кремній є нешліфований рис, вівсяна, ячмінна крупи, просо, насіння кунжуту, соєві боби, суниця, спаржа та квасоля.

Натомість алкоголь, навпаки, провокує розвиток остеопорозу. Результати дослідження низки наукових праць на цю тему показали, що люди, які вживали від 1 до 2 алкогольних напоїв на день, тобто у помірних дозах, мали в 1,34 раза більший ризик розвитку остеопорозу.

Абсолютно неправдивою є теза про те, що пиво нібито "позитивно впливає на здоров’я мозку". Аналіз даних понад 36 000 дорослих Великої Британії виявив, що споживання алкоголю пов’язане зі зменшенням загального об’єму мозку. З віком ваш мозок природним чином зменшується. Але споживання алкоголю може призвести до прискореного зменшення розміру мозку та швидшого зниження пам’яті, прийняття рішень та інших функцій мозку.

Що насправді має користь для здоров’я, так це дотримання здорової дієти, контроль своєї ваги та достатня фізична активність. Немає наукових доказів того, що вживання пива чи будь-якого іншого алкогольного напою може замінити ці звичайні заходи

Міністерство охорони здоров’я України також наголошує, що безпечної дози алкоголю не існує. Пресслужба Міністерства охорони здоров’я України проводить інформаційні кампанії щодо збільшення поінформованості населення про шкідливість алкоголю.