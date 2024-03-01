Укрепляет кости, снижает риск болезней сердца, и омолаживает мозг: действительно ли пиво настолько полезно

Ученые среди прочего исследуют влияние различных продуктов и веществ на организм. Вопрос пользы алкоголя много лет был предметом баталий и сейчас научное сообщество склоняется к тому, что нет такого количества алкоголя, которое могло бы быть полезным.

В сети распространяют информацию, якобы пиво укрепляет кости и снижает риск болезней сердца, положительно влияет на здоровье мозга и почек, а также предотвращает заболевания десен.

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Откуда взялся фейк

Источником информации о пользе пива выступает африканский таблоид Pulse Ghana. На сайте освещается информация о текущих событиях, спорт, развлечения и образ жизни. Media Bias/Fact Check, который оценивает качество иностранных СМИ, идентифицирует фактологичность медиа Pulse Nigeria, принадлежащего к тому же холдингу, как смешанную.

То есть этот ресурс замечен за неудачной проверкой фактов, использованных для формирования материала, и отсутствием ссылок на источники. У статье о пиве на сайте Pulse Ghana тоже нет ни одной ссылки или указания на конкретное исследование.

Может ли алкоголь быть полезным

Ранее мы уже опровергали заявления о том, что алкоголь ежедневно может быть полезным для сердца или других органов. Алкоголь в любых дозах не может быть профилактическим средством. В начале XXI века ученые действительно предполагали, что умеренная доза алкоголя, в том числе и пива, потенциально имеет положительный эффект на организм. Однако сейчас появляется все больше исследований, которые доказывают, что даже умеренное употребление алкоголя вредно для здоровья.

"Любую пользу [алкоголя] при сердечных болезнях и диабете нивелирует рост риска рака", – говорит доктор Брайан Ли, специалист по болезням печени в Медицинской школе Университета Южной Калифорнии. "Нет ни одного алкоголя, который может улучшить ваше здоровье, и, вероятно, любое употребление алкоголя вредно".

Относительно тезиса о том, что пиво "укрепляет кости". Дело в том, что пиво некоторых сортов содержит высокий уровень кремния, наличие которого в рационе сдерживает развитие остеопороза. Остеопороз – это прогрессирующее заболевание, характеризующееся потерей костной массы и содержания кальция в костной ткани. Люди с остеопорозом чаще страдают от переломов. Для этой болезни характерны переломы шейки бедра, травмирование предплечья, запястья и даже позвоночника. Повышенное потребление кремния с пищей может иметь благоприятное влияние на здоровье скелета.

Однако пиво - не единственный источник кремния. Так, богатыми на кремний является нешлифованный рис, овсяная, ячменная крупы, просо, семена кунжута, соевые бобы, земляника, спаржа и фасоль.

Зато алкоголь, наоборот, провоцирует развитие остеопороза. Результаты исследования ряда научных работ на эту тему показали, что люди, которые употребляли от 1 до 2 алкогольных напитков в день, то есть в умеренных дозах, имели в 1,34 раза больший риск развития остеопороза.

Абсолютно ложным является тезис, что пиво якобы "положительно влияет на здоровье мозга". Анализ данных более 36 000 взрослых Великобритании выявил, что потребление алкоголя связано с уменьшением общего объема мозга. С возрастом ваш мозг естественным образом уменьшается. Но потребление алкоголя может привести к ускоренному уменьшению размера мозга и более быстрому снижению памяти, принятия решений и других функций мозга.

Что на самом деле полезно для здоровья, так это соблюдение здоровой диеты, контроль своего веса и достаточная физическая активность. Нет научных доказательств того, что употребление пива или любого другого алкогольного напитка может заменить эти обычные меры

Министерство здравоохранения Украины также подчеркивает, что безопасной дозы алкоголя не существует. Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины проводит информационные кампании по увеличению осведомленности населения о вреде алкоголя.