"Кайф бігуна": чи дійсно фізична активність допомогає боротись із депресією

Не секрет, що фізична активність впливає на стан психічного здоров'я. Переваги бігу у порівнянні з антидепресантами очевидні, адже користь від фізичних на вантажень відчувається не лише на емоційному рівні, а й на фізичному.

Ви точно чули про "кайф бігуна" і нові дані вчених підтверджують, що це не вигадки. Біг дійсно може бути таким же ефективним, як антидепресанти. Дослідники Університету Вріє в Амстердамі вирішили порівняти вплив антидепресантів і бігу на тривожні розлади.

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Деталі дослідження: як проходив експеримент

Експеримент тривав упродовж 16 тижнів. У ньому брали участь 141 пацієнт з депресією або тривогою.

Згідно з пресрелізом університету, учасники мали вибір:

приймати антидепресанти СІОЗС (селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну);

чи брати участь у груповій біговій терапії упродовж 16 тижнів.

Більшість пацієнтів, а саме 96 учасників обрали біг, ще 45 – вирішили приймати антидепресанти.

Які результати побачили учасники

У контексті фізичного здоров'я, то біг покращив загальний стан здоров'я групи, яка обрала біг, тоді як антидепресанти мали трохи негативний вплив.

Ми мали на меті порівняти, як фізичні вправи чи антидепресанти впливають на ваше загальне здоров'я, а не лише на психічне,

– прокоментував результати один із авторів дослідження – Бренда Пеннікс, професор з університету Vrije, Амстердам.

Як щодо самої депресії

Інше дослідження команди з Університету Південної Австралії (UniSA) теж показало, що фізичні вправи повинні бути основним методом лікування депресії та інших поширених психічних розладів, пише The Science Alert.

Порівнюючи користь фізичної активності зі звичайним лікування серед усіх груп населення, науковці виявили, що фізична активність знижує симптоми депресії, тривоги та психологічного дистресу в 1,5 раза краще, ніж розмовна терапія або медикаментозне лікування.

, якщо займатися фізичною активністю приблизно 12 тижнів, це може покращити психологічний стан.

Тобто, пацієнти, які страждають від депресивних, тривожних чи інших психологічних розладів, можуть відчути таку ж користь від фізичної активності, як і від психотерапії чи медикаментозного лікування.