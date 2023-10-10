"Кайф бегуна": действительно ли физическая активность помогает бороться с депрессией

Не секрет, что физическая активность оказывает влияние на состояние психического здоровья. Преимущества бега по сравнению с антидепрессантами очевидны, ведь польза от физических на грузах ощущается не только на эмоциональном уровне, но и на физическом.

Вы точно слышали о "кайфе бегуна" и новые данные ученых подтверждают, что это не выдумки. Бег действительно может быть столь же эффективным, как антидепрессанты. Исследователи Университета Вере в Амстердаме решили сравнить влияние антидепрессантов и бега на тревожные расстройства.

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Детали исследования: как проходил эксперимент

Эксперимент длился 16 недель. В нем принимали участие 141 пациент с депрессией или тревогой.

Согласно прессрелизу университета, участники имели выбор:

принимать антидепрессанты СИОЗС (селективный ингибитор обратного захвата серотонина);

или участвовать в групповой беговой терапии в течение 16 недель.

Большинство пациентов, а именно 96 участников избрали бег, еще 45 – решили принимать антидепрессанты.

Какие результаты увидели участники

В контексте физического здоровья, то бег улучшил общее состояние здоровья группы, избравшей бег, тогда как антидепрессанты оказали несколько негативное влияние.

Мы имели целью сравнить, как физические упражнения или антидепрессанты влияют на ваше общее здоровье, а не только на психическое,

– прокомментировал результаты один из авторов исследования – Бренда Пенникс, профессор из университета Vrije, Амстердам.

Как насчет самой депрессии

Другое исследование команды из Университета Южной Австралии (UniSA) тоже показало, что физические упражнения должны быть основным методом лечения депрессии и других распространенных психических расстройств. The Science Alert.

Сравнивая пользу физической активности с обычным лечением среди всех групп населения, ученые обнаружили, что физическая активность снижает симптомы депрессии, тревоги и психологического дистресса в 1,5 раза лучше, чем разговорная терапия или медикаментозное лечение.

, если заниматься физической активностью около 12 недель, это может улучшить психологическое состояние.

То есть, пациенты, страдающие депрессивными, тревожными или другими психологическими расстройствами, могут ощутить такую же пользу от физической активности, как и от психотерапии или медикаментозного лечения.