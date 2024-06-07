Як споживання солі впливає на ризики раку шлунка

Люди, які споживають більше солі, мають вищі ризики захворіти на певні види раку шлунка, ніж ті, хто їв мало солі або зовсім не споживав її.

Це підтвердило Обсерваційне дослідження 2024 року за участю понад 470 000 дорослих у Британії. Водночас зазначають, що дослідження має певні обмеження.

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Деталі дослідження

Науковці з Центру громадського здоров'я Віденського медичного університету вивчили дані понад 470 000 дорослих із біомедичної бази даних UK-Biobank. Анкети учасників були зібрані між 2006 і 2010 роками. Людей опитували щодо того, як часто вони додають сіль у їжу. Відповіді порівнювали з вимірюваннями виділення солі в сечі учасників дослідження, а також з даними національних реєстрів раку.

Вставновлено, що люди, які регулярно солили свою їжу, мали на 41% більше шансів захворіти на рак шлунка, ніж ті, не солив їжу упродовж 11 років.

Які обмеження має дослідження

Вчені не могли оцінити вплив певних характеристик, таких як стать, вік, етнічна приналежність або куріння. Крім того, інші зовнішні впливи, імовірно, не були враховані повною мірою.

Попри це, отримані дані є важливими, адже вони підтвердили побоювання і попередні дослідження по шкідливу роль солі у гастроентерологічних ракових захворюваннях.

Попередні дані про зв'язок солі і раку

Інше дослідження, яке проводили у 2009 році, показало, що сіль може "викликати рак шлунка через пряме пошкодження шлункового слизу". І натомість обмеження солоної їжі є "діючою стратегією запобігання раку шлунка".

Далі учені у 2021 році в систематичному огляд Frontiers in Nutrition повідомили, що "значне споживання солі, маринованої їжі та обробленого м'яса пов'язане зі значно підвищеним ризиком раку шлунка". Ба більше тоді наголошували, що ці ризики такі ж високі, коли учасники споживали помірну кількість солі.