Как потребление соли влияет на риски рака желудка

Люди, которые потребляют больше соли, имеют более высокие риски заболеть определенными видами рака желудка, чем те, кто ел мало соли или совсем не потреблял ее.

Это подтвердило Обсервационное исследование 2024 года с участием более 470 000 взрослых в Великобритании. В то же время отмечают, что исследование имеет определенные ограничения.

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Детали исследования

Ученые из Центра общественного здоровья Венского медицинского университета изучили данные более 470 000 взрослых из биомедицинской базы данных UK-Biobank. Анкеты участников были собраны между 2006 и 2010 годами. Людей опрашивали относительно того, как часто они добавляют соль в пищу. Ответы сравнивали с измерениями выделения соли в моче участников исследования, а также с данными национальных реестров рака.

Установлено, что люди, которые регулярно солили свою пищу, имели на 41% больше шансов заболеть раком желудка, чем те, не солили пищу в течение 11 лет.

Какие ограничения имеет исследование

Ученые не могли оценить влияние определенных характеристик, таких как пол, возраст, этническая принадлежность или курение. Кроме того, другие внешние воздействия, вероятно, не были учтены в полной мере.

Несмотря на это, полученные данные являются важными, ведь они подтвердили опасения и предыдущие исследования по вредной роли соли в гастроэнтерологических раковых заболеваниях.

Предварительные данные о связи соли и рака

Другое исследование, которое проводили в 2009 году, показало, что соль может "вызвать рак желудка через прямое повреждение желудочной слизи". И зато ограничение соленой пищи является "действующей стратегией предотвращения рака желудка".

Далее ученые в 2021 году в систематическом обзоре Frontiers in Nutrition сообщили, что "значительное потребление соли, маринованной пищи и обработанного мяса связано со значительно повышенным риском рака желудка". Более того, тогда отмечали, что эти риски такие же высокие, когда участники потребляли умеренное количество соли.