Як спілкуватись з рідними, які живуть у зоні бойових дій і не хочуть виїжджати

Комунікація з рідними, які живуть близько до зони бойових дій, може бути напруженою, особливо коли мова йде про розбіжності щодо переїзду у безпечніші місця.

Команда Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" пропонують сім порад для покращення спілкування, допомоги таким людям та збереження власного здоровʼя.

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Не тисніть

Не наполягайте на переїзді, якщо людина вирішила залишитися. Фахівці радять говорити: "Я завжди допоможу тобі, якщо ти зміниш свою думку". Важливо не робити це основною темою кожної розмови. Водночас краще уникати цього питання, якщо ви не можете допомогти з переїздом або адаптацією.

Почуйте

Слухайте, якщо ваша родина готова обговорити свої побоювання. Використовуйте техніку "Я-повідомлення" для обговорення, наприклад, "Я поважаю будь-яке твоє рішення, але хочу зрозуміти, чому ти вирішив залишитися".

Встановлюйте правила спілкування

Обговоріть, які теми можна порушувати, а які краще обминати. "Давайте будемо чесними один з одним, якщо якась тема виявиться чутливою під час нашої розмови", – рекомендують експерти.

Запитуйте

Цікавтеся почуттями та новинами, але будьте готові до різних відповідей.

Стресові події можуть викликати агресію і роздратування на цілком звичні обговорення. Якщо так трапиться, попроси дати тобі інструкцію: "Як я можу тебе підтримати?"

– пояснюють експерти.

Не нагнітайте

Не переносьте свої тривоги на розмову. "Люди в небезпечних зонах вже знають про своє становище, тому не підвищуйте тривожність", – зазначають у програмі.

Не вимагайте

Не вимагайте від близьких спілкуватися під час кожної повітряної тривоги, якщо вони не готові. Постійний стрес забирає багато ресурсу, тож інколи його може не вистачати навіть для спілкування з близькими.

Памʼятайте

"Ми не завжди можемо нести відповідальність за життя інших. Але можемо підтримувати близьких і на відстані, зберігаючи з ними звʼязок і розділяючи спільні цінності", – підсумовують психологи.

Ці поради покликані не тільки полегшити комунікацію з рідними, які перебувають у небезпеці, але й допомагають зберегти та зміцнити емоційні зв'язки, не дивлячись на фізичну відстань та стресові обставини.