Чи потрібно використовувати спеціальне мило для інтимної гігієни

Звичайно мило коштує приблизно 10 гривень, рідке – 30, а для інтимної гігієни ще в 3 – 4 рази дорожче. Але насправді такі засоби не потрібні і можуть тільки нашкодити.

Як правильно очищувати статеві органи

Фахівці рекомендують використовувати чисту теплу воду з невеликою кількістю м'якого мила для гігієнічного догляду за зовнішніми статевими органами. Важливо розуміти, що для підтримки інтимної гігієни не обов'язково купувати спеціальні дорогі засоби.

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Достатньо вибрати м'яке рідке мило без запаху чи ароматизаторів. Однак варто зазначити, що у деяких жінок з чутливою шкірою або поточними вагінальними інфекціями навіть таке ніжне мило може спричинити сухість та подразнення.

Сам організм виконує значну частину роботи з самоочищення піхви природним чином. Це досягається внаслідок трьох ключових факторів: природних виділень, підтримки оптимального рівня кислотності та балансу власної вагінальної мікрофлори.

Важливий баланс

Піхва підтримує природне кисле середовище зі значенням pH від 3,5 до 4,5. Цей діапазон pH створює ідеальні умови для розвитку багатьох бактерій, виключно специфічних для кожної жінки. Баланс цієї вагінальної мікрофлори може коливатися залежно від фази менструального циклу, віку та інших фізіологічних чинників.

Порушення природного балансу мікрофлори піхви може призвести до зниження рівня кислотності, що, своєю чергою, може збільшити ризик розвитку вагінальних інфекцій. Варто зазначити, що неконтрольоване використання популярних методів очищення, таких як спринцювання, застосування вологих серветок і миття з милом, може спричинити порушення природного балансу і, як наслідок, погіршення стан.