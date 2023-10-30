Нужно ли использовать специальное мыло для интимной гигиены

Обычно мыло стоит примерно 10 гривен, жидкое – 30, а для интимной гигиены еще в 3 – 4 раза дороже. Но на самом деле такие средства не нужны и могут только навредить.

Как правильно очищать половые органы

Специалисты рекомендуют использовать чистую теплую воду с небольшим количеством мягкого мыла для гигиенического ухода за внешними половыми органами. Важно понимать, что для поддержания интимной гигиены не обязательно покупать специальные дорогостоящие средства.

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Достаточно выбрать мягкое жидкое мыло без запаха или ароматизаторов. Однако следует отметить, что у некоторых женщин с чувствительной кожей или текущими влагалищными инфекциями даже такое нежное мыло может вызвать сухость и раздражение.

Сам организм выполняет значительную часть работы по самоочищению влагалища естественным образом. Это достигается в результате трех ключевых факторов: природных выделений, поддержания оптимального уровня кислотности и баланса собственной вагинальной микрофлоры.

Важный баланс

Влагалище поддерживает природную кислую среду со значением pH от 3,5 до 4,5. Этот диапазон pH создает идеальные условия для развития многих бактерий исключительно специфических для каждой женщины. Баланс этой влагалищной микрофлоры может колебаться в зависимости от фазы менструального цикла, возраста и других физиологических факторов.

Нарушение природного баланса микрофлоры влагалища может привести к снижению уровня кислотности, что, в свою очередь, может увеличить риск развития вагинальных инфекций. Следует отметить, что неконтролируемое использование популярных методов очистки, таких как спринцевание, применение влажных салфеток и мытье с мылом, может повлечь за собой нарушение естественного баланса и, как следствие, ухудшение состояния.