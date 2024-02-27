У більшості людей помилкове уявлення про спазмолітики: для чого їх насправді застосовують

Спазмолітики часто використовують для боротьби з болем. Розповідаємо, як саме вони діють і наскільки виправдане їхнє застосування, як знеболювальних.

Спазмолітики – це ліки, які полегшують сильні, мимовільні та найчастіше болючі скорочення м'язів, або спазми.

Спазм може статися практично з будь-якими м'язами нашого організму.

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Як діють спазмолітики

Деякі спазмолітики можуть зняти спазм гладких м'язів, інші – скелетних. Щоправда, в останньому випадку до спазмолітика зазвичай звертаються, тільки якщо попереднє лікування не допомагає.

Але набагато частіше ми згадуємо про спазмолітики, коли страждаємо від болю в животі або менструального болю – у цих випадках наші страждання можуть бути обумовлені спазмами гладких м'язів.

Спазмолітики можуть впливати на спазм двома шляхами:

Вплинути на центральну нервову систему, звідки до м'язів прямує сигнал про їхнє скорочення, – так працюють спазмолітики центральної дії. Деякі з них пригнічують вироблення збуджувальних нейромедіаторів, інші збільшують вироблення гальмівних.

Вплинути на самі м'язи – так працюють периферичні спазмолітики.

До периферичних спазмолітиків, що діють на гладкі м'язи, відносяться популярні у нас дротаверин ("Но-шпа") та папаверин. Цікаво, що ці препарати не схвалені Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

У яких випадках використовують спазмолітики

Спазмолітики, які впливають на скелетні м'язи, призначаються при скелетно-м'язових та міофасціальних болях, особливо при болях у попереку.

Міофасціальний больовий синдром – патологія, коли людина відчуває біль у певних точках чи ділянках свого тіла. Цей біль може бути пов'язаний з хронічною перенапругою певного скелетного м'яза через роботу, тренування, психологічний стрес та інші причини. Больові відчуття часто виникають у попереку, плечах, шиї та голові.

Однак лікарі намагаються не використовувати спазмолітики на самому початку лікування міофасціального болю через безліч побічних ефектів таких препаратів та ризик виникнення лікарської залежності. До них вдаються тільки якщо не допомагають інші способи лікування – нестероїдні протизапальні препарати, антидепресанти, масаж і розтяжка спазмованого м'яза.

Спазмолітики, що впливають на гладкі м'язи, найчастіше використовують для зменшення болю в животі через:

синдрому подразненого кишківника;

функціональної диспепсії;

центрально-опосередкованого шлунково-кишкового болю та інших функціональних розладів травлення.

Попри це, експерти не рекомендують використовувати спазмолітики для лікування цих розладів: на цей час недостатньо даних про їхню ефективність та безпеку, тому потрібні подальші клінічні дослідження цих препаратів на більшій вибірці людей.

Замість спазмолітиків вчені пропонують спиратися на інші методи терапії хронічного болю в животі, наприклад, FODMAP-дієту або антидепресанти.

Щодо іншого популярного застосування спазмолітиків – для полегшення менструального болю? На жаль, і в цьому випадку ці препарати не включені до лікувальних рекомендацій. Замість них пропонується використовувати нестероїдні протизапальні засоби, а в більш довгостроковій перспективі менструальним болем допоможуть позбутися оральні контрацептиви.

Коли справді варто застосовувати спазмолітики

Застосування спазмолітиків обґрунтоване в інших галузях медицини, наприклад, неврології, анестезіології, урології. Це серйозні препарати, які використовуються лікарями для лікування тяжких та хронічних м'язових спазмів, що виникли через:

множинний склероз;

церебральний параліч;

інсульт;

травм м'язів та спинного мозку.

Деякі спазмолітики застосовуються в хірургії та екстреній медицині для розслаблення м'язів, підтримки ритму серця під час наркозу та пригнічення вироблення слини.

Спазмолітики із групи блокаторів альфа-адренорецепторів допомагають розслабити гладкі м'язи передміхурової залози – це полегшує процес сечовипускання при доброякісній гіперплазії простати. Ті ж препарати застосовуються для зменшення болю від проходження ниркового каміння сечоводом. У всіх цих випадках використовуються спазмолітики, що відпускаються строго за рецептом.

Безрецептурні спазмолітики

Що стосується безрецептурних спазмолітиків, типу дротаверину, які легко купити в будь-якій аптеці, ми не можемо бути до кінця впевнені в їхній ефективності та безпеці.

Попри це, в одному дослідженні вчені з'ясували: понад 80% пацієнтів застосовують "Но-шпу" без призначення лікаря, і 98% пацієнтів задоволені її ефектом. Можливо, дротаверин, папаверин та багато інших безрецептурних спазмолітиків просто вимагають ретельнішого вивчення у майбутньому.