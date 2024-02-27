У большинства людей ошибочное представление о спазмолитиках: для чего их на самом деле применяют

Спазмолитики часто используют для борьбы с болью. Рассказываем, как именно они действуют и насколько оправдано их применение, как обезболивающих.

Спазмолитики – это лекарства, которые облегчают сильные, непроизвольные и чаще всего болезненные сокращения мышц, или спазмы.

Спазм может произойти практически с любыми мышцами нашего организма.

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Как действуют спазмолитики

Некоторые спазмолитики могут снять спазм гладких мышц, другие – скелетных. Правда, в последнем случае к спазмолитику обычно обращаются, только если предыдущее лечение не помогает.

Но гораздо чаще мы вспоминаем о спазмолитиках, когда страдаем от боли в животе или менструальной боли – в этих случаях наши страдания могут быть обусловлены спазмами гладких мышц.

Спазмолитики могут влиять на спазм двумя путями:

Повлиять на центральную нервную систему, откуда к мышцам направляется сигнал об их сокращении, – так работают спазмолитики центрального действия. Некоторые из них подавляют выработку возбуждающих нейромедиаторов, другие увеличивают выработку тормозных.

Повлиять на сами мышцы – так работают периферические спазмолитики.

К периферическим спазмолитикам, действующим на гладкие мышцы, относятся популярные у нас дротаверин ("Но-шпа") и папаверин. Интересно, что эти препараты не одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

В каких случаях используют спазмолитики

Спазмолитики, которые влияют на скелетные мышцы, назначаются при скелетно-мышечных и миофасциальных болях, особенно при болях в пояснице.

Миофасциальный болевой синдром – патология, когда человек испытывает боль в определенных точках или участках своего тела. Эта боль может быть связана с хроническим перенапряжением определенной скелетной мышцы из-за работы, тренировки, психологический стресс и другие причины. Болевые ощущения часто возникают в пояснице, плечах, шее и голове.

Однако врачи стараются не использовать спазмолитики в самом начале лечения миофасциальной боли из-за множества побочных эффектов таких препаратов и риска возникновения лекарственной зависимости. К ним прибегают только если не помогают другие способы лечения – нестероидные противовоспалительные препараты, антидепрессанты, массаж и растяжка спазмированной мышцы.

Спазмолитики, влияющие на гладкие мышцы, чаще всего используют для уменьшения боли в животе из-за:

синдрома раздраженного кишечника;

функциональной диспепсии;

центрально-опосредованной желудочно-кишечной боли и других функциональных расстройств пищеварения.

Несмотря на это, эксперты не рекомендуют использовать спазмолитики для лечения этих расстройств: в настоящее время недостаточно данных об их эффективности и безопасности, поэтому нужны дальнейшие клинические исследования этих препаратов на большей выборке людей.

Вместо спазмолитиков ученые предлагают опираться на другие методы терапии хронической боли в животе, например, FODMAP-диету или антидепрессанты.

Относительно другого популярного применения спазмолитиков – для облегчения менструальной боли? К сожалению, и в этом случае эти препараты не включены в лечебные рекомендации. Вместо них предлагается использовать нестероидные противовоспалительные средства, а в более долгосрочной перспективе от менструальной боли помогут избавиться оральные контрацептивы.

Когда действительно стоит применять спазмолитики

Применение спазмолитиков обосновано в других областях медицины, например, неврологии, анестезиологии, урологии. Это серьезные препараты, которые используются врачами для лечения тяжелых и хронических мышечных спазмов, возникших из-за:

множественного склероза;

церебрального паралича;

инсульта;

травм мышц и спинного мозга.

Некоторые спазмолитики применяются в хирургии и экстренной медицине для расслабления мышц, поддержания ритма сердца во время наркоза и подавления выработки слюны.

Спазмолитики из группы блокаторов альфа-адренорецепторов помогают расслабить гладкие мышцы предстательной железы – это облегчает процесс мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии простаты. Те же препараты применяются для уменьшения боли от прохождения почечных камней по мочеточнику. Во всех этих случаях используются спазмолитики, отпускаемые строго по рецепту.

Безрецептурные спазмолитики

Что касается безрецептурных спазмолитиков, типа дротаверина, которые легко купить в любой аптеке, мы не можем быть до конца уверены в их эффективности и безопасности.

Несмотря на это, в одном исследовании ученые выяснили: более 80% пациентов применяют "Но-шпу" без назначения врача, и 98% пациентов довольны ее эффектом. Возможно, дротаверин, папаверин и многие другие безрецептурные спазмолитики просто требуют более тщательного изучения в будущем.