В Україні триває спалах поліомієліту: що слід знати про небезпечне захворювання
Джерело:Міністерство охорони здоров'я
В Україні спалах поліомієліту зафіксували наприкінці 2021 року. Перші випадки підтвердили у Рівненській та Закарпатській областях. Медики підготували детальну інформацію про це небезпечне захворювання.
24 жовтня – Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. У Міністерстві охорони здоров'я нагадали громадянам, чим небезпечне це захворювання та розповіли, чи потрібна вакцинація. Про це пише 24 канал.
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Що таке поліомієліт і чим він небезпечний
Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Вірус вражає нервову систему та часто має незворотні наслідки.
У МОЗ зазначили, що в одному з 200 випадків це захворювання спричиняє невиліковний параліч. 5 – 10 паралізованих внаслідок поліомієліту помирають через ураження паралічем саме дихальних м'язів.
Після одужання може розвитися постполіомієлітний синдром
У МОЗ підкреслили, що діти, які, здається, вже повністю вилікувалися, можуть відчувати нові м'язові болі. В Україні півторарічна дитина отримала параліч.
Слабкість або параліч можуть з'явитися вже у дорослому віці, через десятки років після первинного захворювання.
Що треба знати про поліомієліт / Інфографіка МОЗ
Ліків немає, але рятує вакцинація, – МОЗ
На жаль, ліків проти цієї страшного захворювання немає, кажуть експерти. Втім, запевняють, що рятує вакцинація.
Повний курс вакцинації з Національного календаря щеплень захищає дитину на все життя. Важливо, що поліомієліт викликає вірус, а не щеплення,
– підкреслили в МОЗ.
Коли треба вакцинувати дитину від поліомієліту
За даними МОЗ, дитина повинна отримати 6 доз від поліо. Щеплення проводять безоплатно.
- У 2 та 4 місяці малюку вводять Інактивовану вакцину. ІПВ захищає від паралічу та запобігає потраплянню дикого поліовірусу до центральної нервової системи.
- У 6 та 18 місяців дитині роблять щеплення оральною поліомієлітною вакциною.
- Таке ж вакцинацію потрібно повторити у 6 та 14 років.
За словами медиків, оральна поліомієлітна вакцина формує імунітет у кишківнику. Це запобігає поширенню вірусу поліомієліту.Зверніть увагу! У МОЗ зазначили, що діти з хронічними захворюваннями більш вразливі до інфекцій. Тому рекомендують зробити вакцинацію.
Що робити, якщо пропустили щеплення
Якщо ви пропустили щеплення, у МОЗ радять звернутися до сімейного лікаря або педіатра. Зокрема, медики складуть індивідуальних графік.
Упродовж останніх 20 років ця вакцина врятувала 5 мільйонів дітей від хронічного паралічу, який вони могли б отримати внаслідок зараження поліовірусом,
– зазначили в МОЗ.
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