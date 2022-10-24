В Україні триває спалах поліомієліту: що слід знати про небезпечне захворювання

В Україні спалах поліомієліту зафіксували наприкінці 2021 року. Перші випадки підтвердили у Рівненській та Закарпатській областях. Медики підготували детальну інформацію про це небезпечне захворювання.

24 жовтня – Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. У Міністерстві охорони здоров'я нагадали громадянам, чим небезпечне це захворювання та розповіли, чи потрібна вакцинація. Про це пише 24 канал.

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Що таке поліомієліт і чим він небезпечний

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Вірус вражає нервову систему та часто має незворотні наслідки.

У МОЗ зазначили, що в одному з 200 випадків це захворювання спричиняє невиліковний параліч. 5 – 10 паралізованих внаслідок поліомієліту помирають через ураження паралічем саме дихальних м'язів.

Після одужання може розвитися постполіомієлітний синдром

У МОЗ підкреслили, що діти, які, здається, вже повністю вилікувалися, можуть відчувати нові м'язові болі. В Україні півторарічна дитина отримала параліч.

Слабкість або параліч можуть з'явитися вже у дорослому віці, через десятки років після первинного захворювання.



Що треба знати про поліомієліт / Інфографіка МОЗ

Ліків немає, але рятує вакцинація, – МОЗ

На жаль, ліків проти цієї страшного захворювання немає, кажуть експерти. Втім, запевняють, що рятує вакцинація.

Повний курс вакцинації з Національного календаря щеплень захищає дитину на все життя. Важливо, що поліомієліт викликає вірус, а не щеплення,

– підкреслили в МОЗ.

Коли треба вакцинувати дитину від поліомієліту

За даними МОЗ, дитина повинна отримати 6 доз від поліо. Щеплення проводять безоплатно.

У 2 та 4 місяці малюку вводять Інактивовану вакцину. ІПВ захищає від паралічу та запобігає потраплянню дикого поліовірусу до центральної нервової системи.

У 6 та 18 місяців дитині роблять щеплення оральною поліомієлітною вакциною.

Таке ж вакцинацію потрібно повторити у 6 та 14 років.

За словами медиків, оральна поліомієлітна вакцина формує імунітет у кишківнику. Це запобігає поширенню вірусу поліомієліту.

Що робити, якщо пропустили щеплення

У МОЗ зазначили, що діти з хронічними захворюваннями більш вразливі до інфекцій. Тому рекомендують зробити вакцинацію.

Якщо ви пропустили щеплення, у МОЗ радять звернутися до сімейного лікаря або педіатра. Зокрема, медики складуть індивідуальних графік.

Упродовж останніх 20 років ця вакцина врятувала 5 мільйонів дітей від хронічного паралічу, який вони могли б отримати внаслідок зараження поліовірусом,

– зазначили в МОЗ.

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