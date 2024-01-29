В Умані чоловік помер від лептоспірозу: вживав борошно, яке сам молов

У Черкаській області чоловік помер внаслідок захворювання на лептоспіроз. Осередок спалаху інфекції встановлено.

Деталі смертельного випадку повідомили в Черкаському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Дивіться також Як відрізнити бактеріальну інфекцію від вірусної

Йдеться про 59-річного жителя Уманського району. Чоловіка госпіталізували в інфекційне відділення, діагноз – лептоспіроз лабораторно підтвердили медики.

Врятувати чоловіка не вдалось.

"Було проведено дослідження щодо визначення джерела інфекції та можливих шляхів передання", – йдеться в повідомленні.

Зазначають, що виявлений осередок захворювання – млин, де хворий займався подрібленням зерна, містив сліди діяльності мишей. Гризунів виявили в підсобних приміщеннях млина.

Що треба знати про лептоспіроз

! Згідно з даними центру, у Черкаській області щороку реєструють від 4 до 13 випадків лептоспірозу, з яких 2 – 3 закінчуються летальним результатом.

Бактерія, яка спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду з сечею інфікованих тварин, найчастіше — гризунів. Це може бути худоба, собаки, дикі тварини.

До людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі та слизові оболонки очей, носа, рота.

Лептоспіроз складно діагностувати, часто симптоми дуже схожі на ознаки інших поширених вірусних захворювань, як от грипу чи COVID-19.

Людина може захворіти в період від 2 днів до трьох тижнів після моменту інфікування. Сама ж хвороба зазвичай починається різко з лихоманки, потім переходить до важчої фази, яка призводить до ураження нирок, печінки або менінгіту.