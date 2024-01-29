В Умани мужчина умер от лептоспироза: употреблял муку, которую сам молов

В Черкасской области мужчина умер в результате заболевания лептоспирозом. Ячейка вспышки инфекции установлена.

Детали смертельного случая сообщили в Черкасском областном центре контроля и профилактики болезней.

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Речь идет о 59-летнем жителе Уманского района. Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение, диагноз лептоспироз лабораторно подтвердили медики.

Спасти мужчину не удалось.

"Было проведено исследование по определению источника инфекции и возможных путей передачи", - говорится в сообщении.

Отмечают, что обнаруженный очаг заболевания мельницы, где больной занимался измельчением зерна, содержал следы деятельности мышей. Грызунов обнаружили в подсобных помещениях мельницы.

Что нужно знать о лептоспирозе

! Согласно данным центра в Черкасской области ежегодно регистрируют от 4 до 13 случаев лептоспироза, из которых 2 3 заканчиваются летальным исходом.

Бактерия, которая вызывает лептоспироз, у людей попадает в воду с мочой инфицированных животных чаще всего — грызунов. Это может быть скот собаки дикие животные.

К человеку бактерия лептоспироза попадает из-за трещин порезы или раны на коже и слизистые глаз носа рта.

Лептоспироз сложно диагностировать часто симптомы очень похожи на признаки других распространенных вирусных заболеваний как от гриппа или COVID-19.

Человек может заболеть от 2 дней до трех недель после момента инфицирования. Сама же болезнь обычно начинается резко с лихорадки, затем переходит к более тяжелой фазе, которая приводит к поражению почек печени или менингита.