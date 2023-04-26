Спалах кору в Росії: у Москві закінчуються вакцини проти небезпечної інфекції

У зв'язку зі зростанням попиту на вакцинацію від кору через спалах захворювання в Росії, приватні клініки Москви зіткнулися з проблемою нестачі однокомпонентної вакцини.

Брак вакцин проти кору в Москві

За даними РосЗМІ, нестача однокомпонентної вакцини від кору стало складною ситуацією. Мережі клінік "Медсі", "ABC-медицина", "Євромедклінік", "Юніклінік", "Медлайн-сервіс" та "Центравіамед" зіткнулися з відсутністю цього препарату. Представники цих клінік підтвердили цю інформацію.

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Заступник медичного директора "Медсі" Ксенія Шеховцева пояснила, що вакцини не було через те, що постачання спрямовані пріоритетно до державних клінік. Тим часом у мережах "Медскан" та "Інвітро" заявили, що мають наявність препарату, попри те, що попит збільшився на моно- і комбіновані вакцини від кору.

Комбіновані вакцини, які можуть допомогти в боротьбі з цим захворюванням. Ці вакцини дозволяють проводити щеплення від кору, навіть якщо раніше були проведені щеплення від краснухи та паротиту. Відповідно до даних пацієнтів, комбіновані вакцини залишаються доступними і є альтернативою в разі відсутності однокомпонентних вакцин від кору.

Спалах кору в Росії

Глава Росспоживнагляду Ганна Попова 20 квітня 2023 року, під час робочої поїздки до Саратова, розповіла журналістам, що у 44 регіонах Росії зареєстровані випадки кору, а у трьох захворюваність не обмежилася локальними спалахами.

Станом на 10 квітня кір діагностували більш ніж у 750 осіб. Влада Росії вважає, що причина такого зростання захворюваності в тому, що за час пандемії частка щеплених людей стала меншою.