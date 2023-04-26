Вспышка кори в России: в Москве заканчиваются вакцины против опасной инфекции

В связи с ростом спроса на вакцинацию от кори из-за вспышки заболевания в России, частные клиники Москвы столкнулись с проблемой нехватки однокомпонентной вакцины.

Нехватка вакцин против кори в Москве

По данным РосСМИ, нехватка однокомпонентной вакцины от кори стала сложной ситуацией. Сети клиник "Медси", "ABC-медицина", "Евромедклиник", "Юниклиник", "Медлайн-сервис" и "Центравиамед" столкнулись с отсутствием этого препарата. Представители этих клиник подтвердили данную информацию.

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Заместитель медицинского директора "Медси" Ксения Шеховцева пояснила, что вакцины не было потому, что поставки направлены приоритетно в государственные клиники. Между тем, в сетях "Медскан" и "Инвитро" заявили, что имеют наличие препарата, несмотря на то, что спрос увеличился на моно- и комбинированные вакцины от кори.

Комбинированные вакцины могут помочь в борьбе с этим заболеванием. Эти вакцины позволяют проводить прививку от кори, даже если раньше были проведены прививки от краснухи и паротита. Согласно данным пациентов, комбинированные вакцины остаются доступными и являются альтернативой при отсутствии однокомпонентных вакцин от кори.

Вспышка кори в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 20 апреля 2023 года, во время рабочей поездки в Саратов, рассказала журналистам, что в 44 регионах России зарегистрированы случаи кори, а в трех заболеваемость не ограничилась локальными вспышками.

По состоянию на 10 апреля корь была диагностирована более чем у 750 человек. Власти России считают, что причина такого роста заболеваемости в том, что за время пандемии доля привитых людей стала меньше.