За минулу добу у столиці виявили 156 випадків зараження коронавірусом. за весь період пандемії захворіли 11 328 осіб, померли 158 осіб.

У столиці дуже багато спалахів захворювання на коронавірус, повідомляє Сьогодні з посиланням на голову Держспоживслужби Києва Олега Рубана.

До теми COVID-19 у Києві: виявили 156 нових хворих

За словами Рубана, лише за останню добу у столиці було зареєстровано 60 нових спалахів коронавірусу. Зокрема, у гуртожитку комунального підприємства Київпастранс було виявлено 12 нових хворих.

Там ми вже проводимо всі протиепідемічні заходи. Можу сказати, що кількість нових спалахів буде і далі збільшуватися в Києві. Вони будуть виникати саме в організованих колективах, де важко або неможливо дотримуватися протиепідемічних правил. І в першу чергу – це гуртожитки з великою кількістю людей і організовані дитячі колективи,

– заявив він.

Також він повідомив і хороші новини. На днях знову почне функціонувати Флорівський жіночий монастир, де у травні масово захворіли черниці. Усі чотири місяці монастир був зачинений на карантин.

Раніше мер міста Віталій Кличко розповів, що у столиці збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Станом на ранок 21 серпня у лікарнях Києва перебували 499 пацієнтів з коронавірусом, 18 з яких – діти. 92 хворих були у важкому стані, а були 8 під'єднані до апаратів ШВЛ.