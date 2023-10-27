Спалах гепатиту у Вінниці: кількість хворих значно зросла

У лікарнях Вінниці продовжує зростати кількість госпіталізацій пацієнтів із гепатитом A. За три дні ця цифра зросла вдвічі.

Про це повідомила керівниця відділу епіднагляду Центру громадського здоров'я Оксана Кошалко в ефірі національного телемарафону, передає 24 Канал. За її словами, йдеться про збільшення кількості хворих удвічі.

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Спалах гепатиту у Вінниці

За останніми офіційними даними, які ми отримали від Центру контролю та профілактики хвороб Вінницької області, в нас є госпіталізованих 135 пацієнтів,

– розповіла керівниця відділу епіднагляду Центру громадського здоров'я.

Серед цих пацієнтів лабораторно підтвердили 122 випадки гепатиту A.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про 60 госпіталізованих пацієнтів із підтвердженим діагнозом гепатиту A в одному із районів міста Вінниця. Цю інформацію оголосили 24 жовтня.

Поки невідомо, що стало джерелом спалаху. Але міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко звернувся до всіх вінничан і закликав споживати воду з мереж тільки після кип’ятіння або ж вживати перевірену бутильовану воду.

Що варто знати про гепатити A

Гепатит A – це вірусна інфекція, яка вражає печінку і може призвести до відмови цього органу. Вірус передається через забруднену їжу і воду, а також через контакт з інфікованими людьми.

Симптоми гепатиту A можуть бути різними, від безсимптомного перебігу до важких. Серед поширених симптомів є втрата апетиту, біль у животі, жовтяниця (пожовтіння шкіри та очей), сильна слабкість і грипоподібні симптоми.

Найкращий спосіб уникнути гепатиту A – це вакцинація. Повний курс вакцинації надає стійкий імунітет. Інші заходи профілактики містять ретельне миття рук, вживання чистої води та їжі, та уникання контакту з інфікованими людьми.

На жаль, для гепатиту A немає специфічного антивірусного лікування. Лікування зазвичай обмежується підтримкою організму, забезпеченням правильного харчування та споживанням великої кількості рідини. Більшість хворих одужують самі за кілька тижнів.