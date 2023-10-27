Вспышка гепатита в Виннице: количество больных значительно выросло

В больницах Винницы продолжает расти количество госпитализаций пациентов с гепатитом A. Через три дня эта цифра выросла вдвое.

Об этом сообщила руководительница отдела эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал. По ее словам, речь идет об увеличении количества заболевших вдвое.

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Вспышка гепатита в Виннице

По последним официальным данным, которые мы получили от Центра контроля и профилактики болезней Винницкой области, у нас госпитализированы 135 пациентов,

– рассказала руководитель отдела эпиднадзора Центра общественного здоровья.

Среди этих пациентов подтвердили лабораторно 122 случая гепатита A.

Отметим, что раньше сообщалось о 60 госпитализированных пациентов с подтвержденным диагнозом гепатита A в одном из районов Винницы. Эту информацию объявили 24 октября.

Пока неизвестно, что стало источником вспышки. Но министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился ко всем винничанам и призвал потреблять воду из сетей только после кипячения или употреблять проверенную бутилированную воду.

Что следует знать о гепатитах A

Гепатит A – это вирусная инфекция, поражающая печень и может привести к отказу этого органа. Вирус передается через загрязненную пищу и воду, а также контакт с инфицированными людьми.

Симптомы гепатита A могут быть разными, от бессимптомного течения до тяжелых. Среди распространенных симптомов потеря аппетита, боль в животе, желтуха (пожелтение кожи и глаз), сильная слабость и гриппоподобные симптомы.

Лучший способ избежать гепатита A – это вакцинация. Полный курс вакцинации оказывает стойкий иммунитет. Другие меры профилактики содержат тщательное мытье рук, употребление чистой воды и пищи и избегание контакта с инфицированными людьми.

К сожалению, для гепатита A нет специфического антивирусного лечения. Лечение обычно ограничивается поддержкой организма, обеспечением правильного питания и потреблением большого количества жидкости. Большинство больных выздоравливают сами через несколько недель.