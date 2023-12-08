Спалах гепатиту на Вінниччині ліквідували: у чому була причина

Ігор Кузін повідомив, що спалах гепатиту на Вінничичні офіційно вдалося ліквідувати. Водночас поодинокі випадки заражень ще фіксуватимуть упродовж декількох місяців.

Скільки людей загалом заразилося

Кузін нагадав, що спалах гепатиту на Вінниччині почався у жовтні 2023 року. Загалом лабораторно підтвердили понад 330 випадків інфікуванння. Наразі на лікуванні перебувають 30 пацієнтів. Окрім того, виписали вже 267 людей.

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Спалах завершується: кількість як госпіталізованих, так і нових випадків, на Вінниччині зменшується, що підтверджує ефективність протиепідемічних заходів і відсутність постійного джерела інфікування,

– наголосив Кузін.

Деталі про спалах

У МОЗ нагадали, що надзвичайну ситуацію на Вінниччині оголосили 31 жовтня. Розпочали низку перевірок. Вдалося встановити два фактори, які вказують на причину спалаху:

безсимптомний перебіг захворювання серед працівників ринку та виробництва продуктів.

перевищення за бактеріологічними показниками у 30% проб води.

У МОЗ наголосили, що довелося посилити дезінфекцію водопровідних мереж. Окрім того, продовжується робота щодо корегування технологічних регламентів.