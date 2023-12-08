Вспышку гепатита в Винницкой области ликвидировали: в чем была причина
Источник:Минздрав
Игорь Кузин сообщил, что вспышку гепатита на Винничике официально удалось ликвидировать. В то же время, единичные случаи заражений будут еще фиксировать в течение нескольких месяцев.
Сколько людей в общей сложности заразилось
Кузин напомнил, что вспышка гепатита в Винницкой области началась в октябре 2023 года. В общей сложности лабораторно подтвердили более 330 случаев инфицирования. В настоящее время на лечении находятся 30 пациентов. Кроме того, выписали уже 267 человек.
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Вспышка завершается: количество как госпитализированных, так и новых случаев, в Винницкой области уменьшается, что подтверждает эффективность противоэпидемических мер и отсутствие постоянного источника инфицирования,
– подчеркнул Кузин.
Детали о вспышке
В Минздраве напомнили, что чрезвычайную ситуацию в Винницкой области объявили 31 октября. Начали ряд проверок. Удалось установить два фактора, указывающих на причину вспышки:
- бессимптомное течение заболевания среди работников рынка и производства продуктов питания.
- превышение по бактериологическим показателям в 30% проб воды.
В Минздраве отметили, что пришлось усилить дезинфекцию водопроводных сетей. Кроме того, продолжается работа по корректировке технологических регламентов.Заметьте! Заражение гепатитом А было зафиксировано в Киевской области. На карантин отправили студентов Киевского областного спортивного колледжа.