Вспышку гепатита в Винницкой области ликвидировали: в чем была причина

Игорь Кузин сообщил, что вспышку гепатита на Винничике официально удалось ликвидировать. В то же время, единичные случаи заражений будут еще фиксировать в течение нескольких месяцев.

Сколько людей в общей сложности заразилось

Кузин напомнил, что вспышка гепатита в Винницкой области началась в октябре 2023 года. В общей сложности лабораторно подтвердили более 330 случаев инфицирования. В настоящее время на лечении находятся 30 пациентов. Кроме того, выписали уже 267 человек.

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Вспышка завершается: количество как госпитализированных, так и новых случаев, в Винницкой области уменьшается, что подтверждает эффективность противоэпидемических мер и отсутствие постоянного источника инфицирования,

– подчеркнул Кузин.

Детали о вспышке

В Минздраве напомнили, что чрезвычайную ситуацию в Винницкой области объявили 31 октября. Начали ряд проверок. Удалось установить два фактора, указывающих на причину вспышки:

бессимптомное течение заболевания среди работников рынка и производства продуктов питания.

превышение по бактериологическим показателям в 30% проб воды.

В Минздраве отметили, что пришлось усилить дезинфекцию водопроводных сетей. Кроме того, продолжается работа по корректировке технологических регламентов.