На Рівненщині стався спалах гепатиту А

На Рівненщині, у Дубенському районі, де стався спалах гепатиту А, виявили ще одного хворого. На 18 липня їх вже вісім, включаючи одну дитину. Четверо з них мають лабораторно підтверджений діагноз, в інших зразки біоматеріалів перебувають на дослідженні. Причину спалаху наразі з'ясовують.

Інформацію цю розповіла завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб обласного центру контролю і профілактики хвороб Юлія Терентьєва.

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Спалах гепатиту на Рівненщині

За її словами, спалах гепатиту А в Дубенському районі було зафіксовано 16 липня. Спочатку було семеро хворих, а на 18 липня їх кількість зросла до восьми.

У чотирьох людей лабораторно підтверджено гепатит А. Ще четверо мають клінічні симптоми, які вказують на це захворювання. Крім того, вони контактували з хворими, у якого підтвердили захворювання. Зразки їхніх біоматеріалів наразі у процесі дослідження, усіх хворих госпіталізовано в лікувальні заклади. Усі випадки мають легкий або середній перебіг, важких немає",

– розповіла Юлія Терентьєва.

За словами завідувачки, наразі проводиться епідеміологічне розслідування, обстежують контактні особи та збирають проби води для аналізу. Але вже можна сказати, що спалах гепатиту А виник через порушення правил особистої гігієни. Зазвичай передача цієї інфекції відбувається фекально-оральним шляхом через забруднену воду або несвоєчасне миття рук.

За словами Юлії Терентьєвої, в Україні спостерігаються спалахи вірусного гепатиту А, а також зростає кількість ізольованих випадків. На Рівненщині, за її словами, кількість випадків гепатиту А є відносно невеликою.

"З початку року – 14 випадків, враховуючи ці липневі. Це захворювання підступне, має великий інкубаційний період – 45 днів", – узагальнила епідеміологиня.

Що відомо про гепатит А

Гепатит А – це захворювання, яке виникає через вірус гепатиту А. Гепатити – це група захворювань, які вражають печінку. Існує ще гепатит B, C, D та E. Гепатит А зазвичай вражає печінку на короткий термін, не більше кількох місяців.

Найчастіше вірус передається через заражену їжу, воду або від людини до людини під час анального, орального сексу через спільне приймання наркотиків.