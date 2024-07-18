На Ровенщине произошла вспышка гепатита А

На Ривненщине, в Дубенском районе, где произошла вспышка гепатита А, обнаружили еще одного больного. На 18 июля их уже восемь, включая одного ребенка. Четверо из них имеют лабораторно подтвержденный диагноз, у других образцы биоматериалов находятся на исследовании. Причину вспышки сейчас выясняют.

Информацию эту рассказала заведующая отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных болезней областного центра контроля и профилактики болезней Юлия Терентьева.

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Вспышка гепатита на Ровенщине

По ее словам, вспышка гепатита А в Дубенском районе была зафиксирована 16 июля. Сначала было семеро больных, а на 18 июля их количество возросло до восьми.

У четырех человек лабораторно подтверждено гепатит А. Еще четверо имеют клинические симптомы, которые указывают на это заболевание. Кроме того, они контактировали с больными, у которого подтвердили заболевание. Образцы их биоматериалов сейчас в процессе исследования, всех больных госпитализированы в лечебные учреждения. Все случаи имеют легкое или среднее течение, тяжелых нет",

– рассказала Юлия Терентьева.

По словам заведующей, сейчас проводится эпидемиологическое расследование, обследуют контактные лица и собирают пробы воды для анализа. Но уже можно сказать, что вспышка гепатита А возникла из-за нарушения правил личной гигиены. Обычно передача этой инфекции происходит фекально-оральным путем через загрязненную воду или несвоевременное мытье рук.

По словам Юлии Терентьевой, в Украине наблюдаются вспышки вирусного гепатита А, а также растет количество изолированных случаев. На Ровенщине, по ее словам, количество случаев гепатита А является относительно небольшим.

"С начала года – 14 случаев, учитывая эти июльские. Это заболевание коварное, имеет большой инкубационный период – 45 дней", – обобщила эпидемиолог.

Что известно о гепатите А

Гепатит А – это заболевание, которое возникает из-за вируса гепатита А. Гепатиты – это группа заболеваний, которые поражают печень. Существует еще гепатит B, C, D и E. Гепатит А обычно поражает печень на короткий срок, не более нескольких месяцев.

Чаще всего вирус передается через зараженную пищу, воду или от человека к человеку во время анального, орального секса через совместный прием наркотиков.