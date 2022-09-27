У дитячому будинку на Львівщині зафіксували спалах дифтерії

У дитячому будинку-інтернаті на Львівщині, де також на утриманні перебувають люди, які мають інвалідність з дитинства, зафіксували спалах дифтерії.

Спалах дифтерії на Львівщині

Небезпечне захворювання діагностували під час проведення планового профілактичного обстеження підопічних інтернату. У 7 з них виявили ознаки початкової стадії дифтерії.

Також на тему: Вірус герпесу допоміг вилікувати рак на пізніх стадіях

Всіх інфікованих госпіталізували до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Вони перебувають у стані середньої тяжкості під постійним наглядом лікарів.

Дифтерія – що це? Це бактеріальна інфекція, яка зазвичай вражає слизові оболонки носа та горла. Вона передається повітряно-крапельним шляхом. Під час цього захворювання часто відбувається ураження серцево-судинної та нервової систем, нирок.

Наразі Львівщина має достатню кількість дифтерійного анатоксину, який за потребою буде застосований для лікування вихованців будинку-інтернату,

– зазначили у ЦГЗ.

Медики зібрали біологічний матеріал у 165 контактних осіб для проведення аналізів. Також встановлюється, чи мають вони вакцину проти дифтерії. В приміщеннях інтернату провели дезінфекцію приміщень та знезараження постільних речей.

Хто групі ризику

У розвинених країнах дифтерія зустрічається дуже рідко завдяки вакцинації. Однак у багатьох країнах з обмеженими можливостями охорони здоров'я або вакцинації, як і раніше, спостерігається високий рівень захворюваності.

Бактерії дифтерії передаються від людини до людини, як правило, через краплі, що розлітаються при кашлі чи чханні. Також люди можуть заразитися при дотику до інфікованих відкритих виразок або ран.

До людей з підвищеним ризиком зараження дифтерією належать:

діти та дорослі без щеплень або без ревакцинації;

люди, які живуть у антисанітарних умовах;

люди, які подорожують до районів, де дифтерія зустрічається часто.

Ускладнення дифтерії