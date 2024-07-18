Що таке сонячний удар та як його уникнути

Сонячний удар - це небезпечний для життя стан, остання стадія теплового виснаження. При ньому температура тіла підвищується до 40 градусів, можуть бути блювання, судоми та сплутаність свідомості. Досить швидко порушуються функції мозку, серця та нирок. Від сонячного удару помирають 80% людей, які його отримують.

Сонячний удар разом із тепловим виснаженням належить до групи теплових уражень. Їхня причина у порушенні внутрішньої терморегуляції організму.

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Чому виникає тепловий удар

Коли людині спекотно, організм сам знижує температуру тіла через потовиділення. Якщо температура надто висока або людина перебуває на спеці занадто довго, цього механізму стає недостатньо. Температура тіла починає зростати безконтрольно, і це призводить до дуже неприємних наслідків.

Сонячний удар – це те саме, що тепловий удар. Він буває від тривалого впливу високих температур чи занять спортом, чи фізичною працею у спеку. Спочатку настає теплове виснаження – м'якша форма теплового ураження, а потім тепловий удар.

Симптоми теплового виснаження

Теплове виснаження виникає, коли через надмірне потовиділення організм втрачає вологу та електроліти, знижується об'єм крові. При цьому можуть бути такі симптоми:

температура від 38 градусів;

запаморочення;

нудота;

головний біль;

рясне потовиділення;

блідість;

біль в м'язах;

прискорені дихання та пульс.

Якщо у людини ознаки теплового виснаження, потрібно терміново відвести його в холодне місце, напоїти та охолодити шкіру, наприклад, протерти губкою з прохолодною водою або прикласти пакети з льодом.

Якщо постраждалому не стало краще протягом 30 хвилин, значить у нього вже тепловий удар. І тут потрібно терміново викликати швидку допомогу.

Ознаки теплового удару

температура 40 градусів та вище;

відсутність поту;

сплутаність свідомості;

прискорене дихання або задишка;

судоми;

втрата свідомості.

В очікуванні швидкої потрібно спробувати охолодити людину будь-якими засобами: полити зі шланга, покласти в холодну ванну, обкласти мокрими рушниками.

Як не отримати сонячний удар

Щоб його не було, потрібно уникати перегріву всього тіла, а не лише голови. Для цього у спеку року рекомендують:

носити легкий світлий одяг;

пити багато рідини, у тому числі напої з електролітами чи мінеральну воду;

менше перебувати на вулиці у найспекотніший час – з 11 до 15 години;

у приміщеннях використовувати кондиціонер, закривати штори;

не займатися спортом на вулиці у спекотний час;

якщо робота на вулиці, більше відпочивати в тіні та пити;

не залишати в машині дітей та тварин.

У деяких рекомендаціях також є крислатий капелюх, щоб захистити голову від перегріву, а обличчя – від сонячних опіків. Якщо шкіра обгоряє, здатність організму регулювати температуру знижується. Тому сонцезахисний крем та капелюх корисні для запобігання тепловому удару.