Что такое солнечный удар и как его избежать

Солнечный удар - это опасное для жизни состояние, последняя стадия теплового истощения. При нем температура тела повышается до 40 градусов, могут быть рвота, судороги и спутанность сознания. Довольно быстро нарушаются функции мозга, сердца и почек. От солнечного удара умирают 80% людей, которые его получают.

Солнечный удар вместе с тепловым истощением относится к группе тепловых поражений. Их причина в нарушении внутренней терморегуляции организма.

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Почему возникает тепловой удар

Когда человеку жарко, организм сам снижает температуру тела через потоотделение. Если температура слишком высокая или человек находится на жаре слишком долго, этого механизма становится недостаточно. Температура тела начинает расти бесконтрольно, и это приводит к очень неприятным последствиям.

Солнечный удар – это то же, что тепловой удар. Он бывает от длительного воздействия высоких температур или занятий спортом, или физическим трудом в жару. Сначала наступает тепловое истощение – более мягкая форма теплового поражения, а затем тепловой удар.

Симптомы теплового истощения

Тепловое истощение возникает, когда из-за чрезмерного потоотделения организм теряет влагу и электролиты, снижается объем крови. При этом могут быть следующие симптомы:

температура от 38 градусов;

головокружение;

тошнота;

головная боль;

обильное потоотделение;

бледность;

боль в мышцах;

учащенные дыхание и пульс.

Если у человека признаки теплового истощения, нужно срочно отвести его в холодное место, напоить и охладить кожу, например, протереть губкой с прохладной водой или приложить пакеты со льдом.

Если пострадавшему не стало лучше в течение 30 минут, значит у него уже тепловой удар. И здесь нужно срочно вызывать скорую помощь.

Признаки теплового удара

температура 40 градусов и выше;

отсутствие пота;

спутанность сознания;

учащенное дыхание или одышка;

судороги;

потеря сознания.

В ожидании скорой нужно попытаться охладить человека любыми средствами: полить из шланга, положить в холодную ванну, обложить мокрыми полотенцами.

Как не получить солнечный удар

Чтобы его не было, нужно избегать перегрева всего тела, а не только головы. Для этого в жару года рекомендуют:

носить легкую светлую одежду;

пить много жидкости, в том числе напитки с электролитами или минеральную воду;

меньше находиться на улице в самое жаркое время – с 11 до 15 часов;

в помещениях использовать кондиционер, закрывать шторы закрывать шторы;

не заниматься спортом на улице в жаркое время;

если работа на улице, больше отдыхать в тени и пить;

не оставлять в машине детей и животных.

В некоторых рекомендациях также есть широкополая шляпа, чтобы защитить голову от перегрева, а лицо – от солнечных ожогов. Если кожа обгорает, способность организма регулировать температуру снижается. Поэтому солнцезащитный крем и шляпа полезны для предотвращения теплового удара.