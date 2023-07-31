Що таке сонний параліч та наскільки він небезпечний

Уявіть, що вам сниться кошмар, стає дуже страшно і хочеться кричати, але ви не можете поворухнутися чи відкрити рота. Це називається сонний параліч.

Сонний параліч – перехідний стан між швидким сном і неспанням, триває кілька секунд або хвилин. Зустрічається у 18 – 40% людей як мінімум один раз у житті. Сонний параліч – поки невивчене медичне явище.

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Чому виникає сонний параліч

Щоночі під час фази швидкого сну мозок відключає м'язову активність організму. Це потрібно, щоб тіло не розігрувало сценарії сновидінь – не рухало руками та ногами, якщо сниться, що ви біжите. Іноді цей механізм працює занадто сильно. Людина встигла прокинутися, а м'язова активність ще не запустилася, або вона ще не заснула, але м'язи вже не можуть скорочуватися.

Сонний параліч трапляється, коли виникають сновидіння. Людина перебуває у свідомості, але може проєктувати образи зі сновидінь у життя. Тому можуть з'являтися галюцинації, пов'язані з почуттям, що в кімнаті є ще хтось.

Що робити

До лікаря варто йти, якщо через сонний параліч страшно засинати і неможливо виспатися, є почуття сильної сонливості протягом дня або були випадки, коли раптово засинав або втрачався м'язовий контроль – це ознаки можливої ​​нарколепсії.

Зменшити ризик можна шляхом покращення навичок сну: добре висипатися, дотримуватися режиму сну, не забувати про регулярну фізичну активність, не їсти багато перед сном і уникати алкоголю та кофеїну.