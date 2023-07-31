Что такое сонный паралич и насколько он опасен

Представьте, что вам снится кошмар, становится очень страшно и хочется кричать, но вы не можете пошевелиться или открыть рот. Это называется сонный паралич.

Сонный паралич – переходное состояние между быстрым сном и бодрствованием, длится несколько секунд или минут. Встречается у 18-40% людей как минимум один раз в жизни. Сонный паралич – пока неизученное медицинское явление.

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Почему возникает сонный паралич

Каждую ночь во время фазы быстрого сна мозг отключает мышечную активность организма. Это нужно, чтобы тело не разыгрывало сценарии сновидений – не двигало руками и ногами, если снится, что вы бежите. Иногда этот механизм работает слишком сильно. Человек успел проснуться, а мышечная активность еще не запустилась или он еще не заснул, но мышцы уже не могут сокращаться.

Сонный паралич случается, когда возникают сновидения. Человек находится в сознании, но может проектировать виды из сновидений в жизнь. Поэтому могут появляться галлюцинации, связанные с чувством, что в комнате есть еще кто-нибудь.

Что делать

К врачу следует идти, если из-за сонного паралича страшно засыпать и невозможно выспаться, есть чувство сильной сонливости в течение дня или были случаи, когда внезапно засыпал или терялся мышечный контроль – это признаки возможной нарколепсии.

Уменьшить риск можно путем улучшения навыков сна: хорошо высыпаться, соблюдать режим сна, не забывать о регулярной физической активности, не есть много перед сном и избегать алкоголя и кофеина.