Яка інфекція забрала найбільше життів у 2023 році: звіт ВООЗ

У 2023 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила про понад 8 мільйонів нових випадків туберкульозу у світі. Ця хвороба стала причиною приблизно 1,25 мільйона смертей, що є найбільшим показником за весь час ведення статистики.

Кількість смертей від туберкульозу вдвічі перевищує випадки смертності через ВІЛ, і в організації вважають, що туберкульоз знову став основною причиною смертності серед інфекційних захворювань, йдеться у звіті ВООЗ.

Також на тему Знайшли ще одну причину болючих місячних

Найсмертоносніша інфекція

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус зазначив: "Обурливо, що туберкульоз вбиває і заражає стільки людей, адже у нас вже є засоби для його профілактики, виявлення та лікування".

Водночас ВООЗ зазначає, що загальна смертність від туберкульозу у світі знижується, а кількість нових випадків стабілізується. Проте з 400 тисяч осіб, які страждають на резистентні до антибіотиків форми захворювання, менше половини отримали належне лікування.

Раніше COVID-19 вважався найбільш смертоносним інфекційним захворюванням через глобальну пандемію. За інформацією ВООЗ, туберкульоз переважно вражає населення Південно-Східної Азії, Африки та західної частини Тихого океану, більше ніж половина всіх випадків зараження припадає на Індію, Індонезію, Китай, Філіппіни та Пакистан.

Що відомо про туберкульоз

Туберкульоз – це інфекційне захворювання, викликане мікобактерією туберкульозу (МБТ), відомою також як паличка Коха. Існує також мультирезистентний туберкульоз, що не піддається лікуванню найефективнішими протитуберкульозними препаратами.

Зараження відбувається при вдиханні крапель, що містять МБТ, які виділяються хворими на активну форму туберкульозу під час кашлю, чхання чи розмови. Переважно захворювання вражає дихальні органи.

Згідно з даними ЦГЗ, основними симптомами туберкульозу є: