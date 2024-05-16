Це може вас вбити: знайшли ще один негативний вплив низького рівня тестостерону

Дефіцит тестостерону може призвести до серйозних проблем зі здоровʼям, включаючи передчасну смерть, це показало нове дослідження австралійських вчених.

Чому важливий тестостерон

Тестостерон – ключовий чоловічий статевий гормон, він відіграє важливу роль у забезпеченні нормального функціонування організму чоловіка. Цей гормон відповідає за розвиток статевих органів, підтримання здоров'я кісток, м'язової сили та маси, а також за нормалізацію обміну речовин.

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Рівні тестостерону чоловіків можуть змінюватися під час їхнього життя через різні стани здоров'я та захворювання, і виробництво цього гормону зазвичай знижується з віком, приблизно на 1% на рік. Вважається, що нормальний рівень тестостерону становить від 300 до 1000 нг/дл (від 8,9 до 38,4 нмоль/л) і нижчі показники вказують на його брак.

Зв'язок між тестостероном і тривалістю життя

Щоб дізнатися, як рівні цього гормону впливають на тривалість життя чоловіків, вчені з Університету Західної Австралії провели метааналіз 11 високоякісних досліджень, які включили дані про 24 109 чоловіків віком від 40 до 70 років. Вони стежили за учасниками близько п'яти років.

У ході дослідження деякі учасники померли, і вчені виявили, що чоловіки з низьким рівнем тестостерону мали вищий ризик ранньої смерті. Більшість смертей були пов'язані з проблемами із серцем.

Причини звʼязку

Водночас автори роботи підкреслили, що наукове дослідження не може визначити, чи низький рівень тестостерону викликає підвищений ризик смерті безпосередньо, оскільки дослідження було спостережливим.

Зниження рівня тестостерону може бути пов'язане з хворобою, тому може бути індикатором основного захворювання, що веде до збільшення ризику смерті. Це особливо актуально для захворювань із хронічним запаленням, наприклад, ожирінням.

Надалі дослідники планують уточнити зв'язок між браком тестостерону та підвищеним ризиком передчасної смерті. Не залежно від результатів цих досліджень вони радять підтримувати нормальний рівень цього гормону, дотримуючись здорового способу життя і регулярно проходячи медичні огляди.