Это может вас убить: нашли еще одно негативное влияние низкого уровня тестостерона

Дефицит тестостерона может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая преждевременную смерть, это показало новое исследование австралийских ученых.

Почему важен тестостерон

Тестостерон – ключевой мужской половой гормон, он играет важную роль в обеспечении нормального функционирования организма мужчины. Этот гормон отвечает за развитие половых органов, поддержание здоровья костей, мышечной силы и массы, а также за нормализацию обмена веществ.

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Уровни тестостерона мужчин могут меняться во время их жизни из-за различных состояний здоровья и заболеваний, и производство этого гормона обычно снижается с возрастом, примерно на 1% в год.,Считается, что нормальный уровень тестостерона составляет от 300 до 1000 нг/дл (от 8,9 до 38 _COPY2 4 нмоль/л) и более низкие показатели указывают на его недостаток.

Связь между тестостероном и продолжительностью жизни

Чтобы узнать, как уровни этого гормона влияют на продолжительность жизни мужчин, ученые из Университета Западной Австралии провели метаанализ 11 высококачественных исследований, которые включили данные о 24 109 мужчинах в возрасте от 40 до 70 лет. Они следили за участниками около пяти лет.

В ходе исследования некоторые участники умерли, и ученые обнаружили, что мужчины с низким уровнем тестостерона имели более высокий риск ранней смерти. Большинство смертей были связаны с проблемами с сердцем.

Причины связи

В то же время авторы работы подчеркнули, что научное исследование не может определить, вызывает ли низкий уровень тестостерона повышенный риск смерти непосредственно, поскольку исследование было наблюдательным.

Снижение уровня тестостерона может быть связано с болезнью, поэтому может быть индикатором основного заболевания, ведущего к увеличению риска смерти. Это особенно актуально для заболеваний с хроническим воспалением, например, ожирением.

В дальнейшем исследователи планируют уточнить связь между недостатком тестостерона и повышенным риском преждевременной смерти. Независимо от результатов этих исследований они советуют поддерживать нормальный уровень этого гормона, придерживаясь здорового образа жизни и регулярно проходя медицинские осмотры.