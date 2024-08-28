В Україні померла перша людина від гарячки Західного Нілу

На Черкащині помер чоловік після укусу комара. Комаха заразила його вірусом гарячки Західного Нілу, лікарі не змогли врятувати чоловіка

Про це повідомив головний санітарний лікар Черкаської області Володимир Папач. За його словами, це перший зафіксований випадок зараження гарячкою Західного Нілу в регіоні.

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Випадок лихоманки Західного Нілу на Черкащині

Захворів 65-річний чоловік в одному з населених пунктів Уманського району. Захворювання діагностували в одному з медичних закладів Києва, де хворий перебував на стаціонарному лікуванні. Його життя врятувати не вдалось,

– розповів Папач.

Володимир Папач також пояснив, що гарячка Західного Нілу – це вірусне захворювання, яке передається людям через укуси заражених комарів. Вірус може викликати серйозне захворювання, включно з гарячкою, запаленням головного мозку і менінгітом.

"У тяжких випадках супроводжується гарячкою, запаленням мозкових оболонок і речовини головного мозку, ураженням слизових оболонок, екзантемою. Має літньо-осінню сезонність, частіше нею хворіють сільські жителі, а також любителі полювання", – додав він.

Що відомо про лихоманку Західного Нілу

Більшість заражених людей не відчувають симптомів, але приблизно у 20% розвивається грипоподібне захворювання з високою температурою, головним болем, болями у м'язах та суглобах, слабкістю та іншими симптомами. Крім того, можливі ускладнення, такі як збільшення печінки і селезінки та висипи на тілі.

Для профілактики гарячки Західного Нілу рекомендується використання захисного одягу, сіток на вікнах, репелентів і уникнення місць розмноження комарів. Оскільки специфічного лікування немає і вакцини для людей не розроблено, особливо важливо дотримуватись заходів профілактики.