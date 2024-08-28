В Украине умер первый человек от лихорадки Западного Нила

В Черкасской области умер мужчина после укуса комара. Насекомое заразило его вирусом лихорадки Западного Нила, врачи не смогли спасти мужчину

Об этом сообщил главный санитарный врач Черкасской области Владимир Папач. По его словам, это первый зафиксированный случай заражения лихорадкой Западного Нила в регионе.

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Случай лихорадки Западного Нила в Черкасской области

Заболел 65-летний мужчина в одном из населенных пунктов Уманского района. Заболевание диагностировали в одном из медицинских учреждений Киева, где больной находился на стационарном лечении. Его жизнь спасти не удалось,

– рассказал Папач.

Владимир Папач также пояснил, что лихорадка Западного Нила – это вирусное заболевание, которое передается людям через укусы зараженных комаров. Вирус может вызвать серьезное заболевание, включая лихорадку, воспалением головного мозга и менингитом.

"В тяжелых случаях сопровождается лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, поражением слизистых оболочек, экзантемой. Имеет летне-осеннюю сезонность, чаще ею болеют сельские жители, а также любители охоты", – добавил он.

Что известно о лихорадке Западного Нила

Большинство зараженных людей не испытывают симптомов, но примерно у 20% развивается гриппоподобное заболевание с высокой температурой, головной болью, болями в мышцах и суставах, слабостью и другими симптомами. Кроме того, возможны осложнения, такие как увеличение печени и селезенки и сыпь на теле.

Для профилактики лихорадки Западного Нила рекомендуется использование защитной одежды, сеток на окнах, репеллентов и избегание мест размножения комаров. Поскольку специфического лечения нет и вакцины для людей не разработано, особенно важно соблюдать меры профилактики.