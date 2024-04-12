Смерть 5-річного хлопчика через видалення зубів: експертна комісія надала висновок

Експертна медична комісія департаменту охорони здоров'я Львівської обласної адміністрації визначила, що медичні послуги, надані 5-річному Велесу Пашнику в приватній стоматологічній клініці "Ori-Dent" у Львові були неякісними.

Виявилося, що стоматолог Вікторія Карнаухова та анестезіолог Ірина Пода не мали потрібного досвіду та кваліфікації для проведення таких процедур. У процесі хірургічного втручання для видалення молочних зубів за умов загальної анестезії, дитина впала в кому і через місяць померла в реанімаційному відділенні, не приходячи до свідомості.

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Лікарі не мали необхідної кваліфікації

Голова експертної комісії, заступник голови департаменту Володимир Чорній, під час засідання, на якому були присутні батьки хлопчика, юридичні радники, представники медичних установ, а також стоматолог і анестезіолог з приватної клініки, вислухав висновки стосовно наданої медичної допомоги та дійшов висновку, що медикам бракувало кваліфікації для таких маніпуляцій.

Знайдені значні недоліки під час надання медичної допомоги Велесу. Основне те, що лікарі – анестезіолог і стоматолог – не мали відповідної кваліфікації, щоб надавати дитині таку допомогу. У них би мала бути дитяча стоматологія і дитяча анестезіологія, а була доросла стоматологія і доросла анестезіологія. Вони не мали спеціального сертифікату для лікування дітей,

– розповів Володимир Чорній

Він також повідомив, що рішення комісії зараз перебуває на стадії доопрацювання і буде підписано незабаром. Висновок комісії буде врахований у ході кримінального розслідування.

Батько хлопчика, Віктор Пашник, розповів, що на засіданні були присутні стоматолог Вікторія Карнаухова та анестезіолог Ірина Пода, які проводили втручання з видалення молочних зубів у Велеса з загальним знеболенням, тоді як директор клініки Роман Онисько не з'явився.

"Так легковажно віднестись до людського життя, до дитячого життя, як ці молоді лікарки… Чи це час такий, чи люди такі, чи освіта в них така… У них не було анестезіологічної медсестри, не було сертифікатів на роботу з дітьми, у лікаря-стоматолога не було ліцензії на дитячу стоматологію та хірургічної ліцензії, бо це вже хірургія під анестезією" – сказав Віктор Пашник.

Що відомо про смерть Велеса Пашника

У січні у Львові помер 5-річний Велес Пашник, який перебував у комі понад місяць після процедури видалення молочних зубів із загальним знеболенням у приватній клініці "Ori-Dent".

Під час хірургічного втручання у хлопчика сталася зупинка серця, після чого його було госпіталізовано в реанімаційне відділення дитячої лікарні. Там було встановлено смерть мозку у хлопчика, врятувати його життя не вдалося.

Після поширення інформації про цей випадок, поліція відкрила кримінальне провадження за неналежне виконання лікарями своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 140 ККУ).