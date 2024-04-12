Смерть 5-летнего мальчика из-за удаления зубов: экспертная комиссия предоставила заключение

Экспертная медицинская комиссия департамента здравоохранения Львовской областной администрации определила, что медицинские услуги, предоставленные 5-летнему Велесу Пашнику в частной стоматологической клинике "Ori-Dent" во Львове были некачественными.

Оказалось, что стоматолог Виктория Карнаухова и анестезиолог Ирина Пода не имели нужного опыта и квалификации для проведения таких процедур. В процессе хирургического вмешательства для удаления молочных зубов в условиях общей анестезии, ребенок впал в кому и через месяц умер в реанимационном отделении, не приходя в сознание.

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Врачи не имели необходимой квалификации

Председатель экспертной комиссии, заместитель главы департамента Владимир Чорний, во время заседания, на котором присутствовали родители мальчика, юридические советники, представители медицинских учреждений, а также стоматолог и анестезиолог из частной клиники, выслушал выводы относительно оказанной медицинской помощи и пришел к выводу, что медикам не хватало квалификации для таких манипуляций.

Найдены значительные недостатки при оказании медицинской помощи Велесу. Основное то, что врачи – анестезиолог и стоматолог – не имели соответствующей квалификации, чтобы оказывать ребенку такую помощь. У них должна была быть детская стоматология и детская анестезиология, а была взрослая стоматология и взрослая анестезиология. Они не имели специального сертификата для лечения детей,

– рассказал Владимир Чорний

Он также сообщил, что решение комиссии сейчас находится на стадии доработки и будет подписано вскоре. Вывод комиссии будет учтен в ходе уголовного расследования.

Отец мальчика, Виктор Пашник, рассказал, что на заседании присутствовали стоматолог Виктория Карнаухова и анестезиолог Ирина Пода, которые проводили вмешательство по удалению молочных зубов у Велеса с общим обезболиванием, тогда как директор клиники Роман Онисько не появился.

"Так легкомысленно отнестись к человеческой жизни, к детской жизни, как эти молодые врачи... Или это время такое, или люди такие, или образование у них такое... У них не было анестезиологической медсестры, не было сертификатов на работу с детьми, у врача-стоматолога не было лицензии на детскую стоматологию и хирургической лицензии, потому что это уже хирургия под анестезией" – сказал Виктор Пашник.

Что известно о смерти Велеса Пашника

В январе во Львове умер 5-летний Велес Пашник, который находился в коме более месяца после процедуры удаления молочных зубов с общим обезболиванием в частной клинике "Ori-Dent".

Во время хирургического вмешательства у мальчика произошла остановка сердца, после чего он был госпитализирован в реанимационное отделение детской больницы. Там было установлено смерть мозга у мальчика, спасти его жизнь не удалось.

После распространения информации об этом случае, полиция открыла уголовное производство за ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 140 УКУ).