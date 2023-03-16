Люди зі слабким нюхом схильні до важкого захворювання

Вчені виявили зв'язок між тим, як люди відчувають запахи та ризиком розвитку пневмонії. Це ще один доказ, що це відчуття може вказувати на поганий стан здоров'я.

Проблема слабкого нюху

Втрата нюху стала гарячою темою під час пандемії COVID-19: вона виявилася одним зі специфічних симптомів інфекції, здатних зберігатися багато місяців. Водночас ослаблений нюх завжди був суттєвою медичною проблемою. Добре відомо, що вона часто зустрічається у людей похилого віку.

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Слабкий нюх часто пов'язаний з ризиком смерті та нейродегенеративних захворювань (деменції, хвороби Паркінсона). Ці два захворювання – причина 22% надмірної смертності серед людей похилого віку зі слабким нюхом. Однак приблизно 70% ранніх смертей у цій групі людей залишаються незрозумілими.

Нове дослідження нюху

У новому дослідженні вчені вирішили перевірити гіпотезу, чи слабкий нюх є фактором ризику розвитку пневмоній. Потенційно такий зв'язок можна пояснити тим, що слизова оболонка носа є дуже важливою для захисту від інфекцій. Втрата нюху може бути маркером ушкодження як нюхових рецепторів та й слизової оболонки загалом.

Близько чверті людей віком понад 65 років скаржаться на поганий нюх. На відміну від порушень зору та слуху, цю проблему часто ігнорують. Понад дві третини людей з поганим нюхом навіть не усвідомлюють цього,

– сказав співавтор дослідження Хрнглай Чен.

Люди з поганим нюхом частіше мають пневмонію

Вчені проаналізували дані 13-річного спостереження за 2500 людьми віком 71 – 82 років. Всі вони на початку дослідження пройшли тест на гостроту нюху, у якому використовують поширені запахи – лимона, бензину та інші. Далі автори провели моніторинг, як часто учасники дослідження потрапляли до лікарні через пневмонію.

Виявилося, що людей зі слабким нюхом госпіталізують із пневмоніями на 50% частіше, ніж тих, хто добре відчуває запахи. У людей цієї групи, які раніше не хворіли на пневмонію, ризик захворіти вперше був на 40% вищим.

Вчені відзначають, що це перше дослідження, що демонструє зв'язок між поганим нюхом та пневмонією.