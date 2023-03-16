Люди со слабым обонянием склонны к тяжелому заболеванию

Ученые обнаружили связь между тем, как люди чувствуют запахи и риск развития пневмонии. Это еще одно доказательство того, что это ощущение может указывать на плохое состояние здоровья.

Проблема слабого обоняния

Потеря обоняния стала горячей темой в пандемии COVID-19: она оказалась одним из специфических симптомов инфекции, способных сохраняться многие месяцы. В то же время ослабленное обоняние всегда было существенной медицинской проблемой. Хорошо известно, что она часто встречается у пожилых людей.

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Слабое обоняние часто связано с риском смерти и нейродегенеративных заболеваний (деменции, болезни Паркинсона). Эти два заболевания – причина 22% чрезмерной смертности среди пожилых людей со слабым обонянием. Однако около 70% ранних смертей в этой группе людей остаются непонятными.

Новое исследование обоняния

В новом исследовании ученые решили проверить гипотезу, является ли слабое обоняние фактором риска развития пневмоний. Потенциально такую связь можно объяснить тем, что слизистая носа очень важна для защиты от инфекций. Потеря обоняния может служить маркером повреждения не только обонятельных рецепторов но и слизистой в целом.

Около четверти людей старше 65 лет жалуются на плохое обоняние. В отличие от нарушений зрения и слуха эту проблему часто игнорируют. Более двух третей людей с плохим обонянием даже не осознают этого,

– сказал соавтор исследования Хрнглай Чен.

Люди с плохим обонянием чаще имеют пневмонию.

Ученые проанализировали данные 13-летнего наблюдения за 2500 людьми в возрасте 71 – 82 лет. Все они в начале исследования прошли тест на остроту обоняния, в котором используют распространенные запахи – лимон, бензин и другие. Далее авторы провели мониторинг, как часто участники исследования попадали в больницу из-за пневмонии.

Оказалось, что слабовидящих госпитализируют с пневмониями на 50% чаще, чем тех, кто хорошо чувствует запахи. У людей этой группы, ранее не болевших пневмонией, риск заболеть впервые был на 40% выше.

Ученые отмечают, что это первое исследование, демонстрирующее связь между плохим обонянием и пневмонией.