Що відбувається під час сквірту, чи дійсно рідина, що виділяється, це сеча: пояснив сексолог

Сквірт відбувається за особливого виду стимуляції зони G. Під час сквіртингу з уретри виділяється особлива рідина, в складі якої та ж речовина, що і у чоловіків в секреті передміхурової залози. Тобто, жінки теж еякулюють.

Тож, чи сквірт – це сеча – запитаєте ви? На це запитання відповів сімейний психолог, сексолог Володимир Юшманов. Він пояснив, що під час сквірту виприскування рідини дійсно відбувається через уретральний отвір, який веде до сечового міхура, а також там є парауретральні залози.

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Багато людей вважають, що саме ці залози є джерелом сквіртової рідини, але є нюанс: вони маленькі і здатні дати ну 6 мілілітрів рідини максимум, коли сквірт – це 50 мілілітрів рідини в середньому,

– зазначив сексолог.

Володимир Юшманов зазначив, що сквіртова рідина немає кольору, запаху, ба більше, – має інший від сечі хімічний склад. Вона з'являється навіть якщо дівчина звільнила сечовий міхур прямо перед сексом. Тож, на сечу це не дуже схоже.

Йдемо далі

Таку велику кількість рідини в організмі, за словами сексолога, здатен тримати лише сечовий міхур, вона потрапляє до нього через нирки, які працюють як фільтр крові в організмі.

"За добу в організмі відфільтровуються приблизно 1,5 літра сечі з приблизно 1700 літрів крові, які ходять по організму по колу: фільтрація відбувається у декілька етапів: корисні речовини повертаються назад у кров, а те, що під питанням, йде далі", – зазначив Володимир Юшманов.

І сам ця рідина дуже схожа за складом на сквіртову рідину. Втім, тут теж є запитання: якщо ж це саме ця рідина, то як вона потрапляє у сечовий міхур, адже нирки не мають її туди пропускати?

Тут вже усе просто: коли ми хочемо отримати сквірт, багато стимуляції припадає саме на сечовий міхур, по суті організм стресує і дає збій,

– пояснив сексолог.