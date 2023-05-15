Что происходит во время сквирта, действительно ли выделяющаяся жидкость это моча

Сквирт происходит при особом виде стимуляции зоны G. Во время сквиртинга из уретры выделяется особая жидкость, в составе которой то же вещество, что и у мужчин в секрете предстательной железы. То есть женщины тоже эякулируют.

Итак, сквирт – это моча – спросите вы? На этот вопрос ответил семейный психолог, сексолог Владимир Юшманов. Он объяснил, что во время сквирта выпрыскивание жидкости действительно происходит через уретральное отверстие, ведущее к мочевому пузырю, а также там есть парауретральные железы.

Смотрите также Продукты, которые улучшат потенцию: что есть мужчинам, чтобы наладить сексуальную жизнь

Многие люди считают, что именно эти железы являются источником сквиртовой жидкости, но есть нюанс: они маленькие и способны дать ну 6 миллилитров жидкости максимум, когда сквирт – это 50 миллилитров жидкости в среднем.

– отметил сексолог.

Владимир Юшманов отметил, что сквиртовая жидкость нет цвета, запаха, более того – имеет другой от мочи химический состав. Она появляется даже если девушка уволила мочевой пузырь прямо перед сексом. Итак, на мочу это не очень похоже.

Идем дальше

Такое большое количество жидкости в организме, по словам сексолога, способно держать только мочевой пузырь, она попадает в него из-за почек, работающих как фильтр крови в организме.

"За сутки в организме отфильтровываются примерно 1,5 литра мочи из примерно 1700 литров крови, которые ходят по организму по кругу: фильтрация происходит в несколько этапов: полезные вещества возвращаются обратно в кровь, а то, что под вопросом, идет дальше", – отметил Владимир Юшманов.

И сама эта жидкость очень похожа по составу на сквиртовую жидкость. Впрочем, здесь тоже есть вопрос: если это эта жидкость, то как она попадает в мочевой пузырь, ведь почки не должны ее туда пропускать?

Здесь уже все просто: когда мы хотим получить сквирт, много стимуляции приходится именно на мочевой пузырь, по сути организм стряхивает и дает сбой.

– объяснил сексолог.