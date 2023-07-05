Чи справді українці розкупили увесь калій йодид в аптеках

Наприкінці червня в соцмережах та месенджерах з’явилися повідомлення, нібито в київських аптеках зникли таблетки йодиду калію. Мовляв, люди почали більше купувати йодид калію через те, що Президент України залякав українців підривом Запорізької атомної станції (ЗАЕС).

22 червня 2023 року Володимир Зеленський повідомив, що розвідка України отримала інформацію про ймовірний теракт росіян на Запорізькій атомній станції. Наступного дня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The New Statement підтвердив, що Росія завершила підготовку до теракту на ЗАЕС. Зокрема Буданов розповів, що РФ замінувала ставок-охолоджувач станції. Без охолодження ядерні реактори можуть розплавитися за період від 10 годин до 14 днів.

Також на тему Якщо буде вибух на ЗАЕС: кому бути готовим до евакуації та що взяти у тривожну валізу

Йодид калію можна купити в українських аптеках

На тлі загрози російського теракту деякі українські медіа публікували статті про те, що кияни активно купували йодид калію в аптеках. У деяких столичних аптеках люди запитували, як захиститися у випадку ядерної небезпеки, проте йодид калію купили лише одиниці. Також були й такі аптеки, у яких за кілька днів жоден киянин не купив йодиду калію.

На кількох сайтах аптек ми знайшли в наявності таблетки йодиду калію від різних виробників. Зокрема станом на кінець червня 2023 року таблетки йодиду калію виробника "Дарниця", фото яких поширюють користувачі, були в 11 аптеках Києва. Водночас йодид калію можна знайти в Києві й від інших виробників.



Наявність таблеток йодиду калію виробника "Дарниця" у столичних аптеках станом на 3 липня 2023 року / Фото VoxCheck