Действительно ли украинцы раскупили весь йодид калий в аптеках

В конце июня в соцсетях и мессенджерах появились сообщения, будто в киевских аптеках исчезли таблетки йодида калия. Мол, люди стали больше покупать йодид калия из-за того, что Президент Украины запугал украинцев подрывом Запорожской атомной станции (ЗАЭС).

22 июня 2023 года Владимир Зеленский сообщил, что разведка Украины получила информацию о вероятном теракте россиян на Запорожской атомной станции. На следующий день руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью изданию The New Statement подтвердил, что Россия завершила подготовку к теракту в ЗАЭС. В частности, Буданов рассказал, что РФ заминировала ставок-охладитель станции. Без охлаждения ядерные реакторы могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней.

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Йодид калия можно купить в украинских аптеках.

На фоне угрозы российского теракта некоторые украинские медиа публиковали статьи о том, что киевляне активно покупали йодид калия в аптеках. В некоторых столичных аптеках люди спрашивали Как защититься в случае ядерной опасности, однако йодид калия купили только единицы. Также были и такие аптеки, в которых через несколько дней ни один киевлянин не купил йодида калия.

На нескольких сайтах аптек мы нашли в наличии таблетки йодида калия от разных производителей. В частности, по состоянию на конец июня 2023 года. таблетки йодида калия производителя "Дарница", фото которых распространяют пользователи, были в 11 аптеках Киева. В то же время йодид калия можно найти в Киеве и от других производителей.



Наличие таблеток йодида калия производителя "Дарница" в столичных аптеках по состоянию на 3 июля 2023 года / Фото VoxCheck