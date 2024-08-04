Тілобудова впливає на ризик деменції та хвороби Альцгеймера

Дослідники виявили зв'язок між високим вмістом жирових відкладень в області живота та на руках та підвищеним ризиком виникнення нейродегенеративних захворювань, таких як деменція, хвороба Альцгеймера та Паркінсона.

Крім того, було виявлено, що люди з вищим рівнем м'язової сили мають менший ризик розвитку цих захворювань у порівнянні з людьми, які мають слабкі м'язи.

Також на тему Вакцинація проти деменції можлива: що революційного пропонують вчені

Нове дослідження тілобудови

До дослідження було включено 412 691 людину середнього віку 56 років, за якими вели спостереження протягом 9 років. На початку дослідження учасники пройшли вимірювання тілобудови, включаючи обхват талії та стегон, силу, щільність кісток, а також жирову та м'язову масу.

У процесі спостереження у 8224 учасників діагностували нейродегенеративні захворювання, у тому числі хворобу Альцгеймера, інші види деменції та хворобу Паркінсона.

Тілобудова впливає на ризик деменції

Згідно з результатами, у людей з підвищеним рівнем жирових відкладень у животі ймовірність розвитку зазначених захворювань на 13% вища, ніж в людей з меншою кількістю жиру в цих зонах. Учасники з високим вмістом жиру на руках мали на 18% більший ризик захворювань, порівняно з тими, у кого жир у цій зоні був низьким.

Водночас у людей з високою м'язовою силою ризик розвитку нейродегенеративних захворювань виявився на 26% нижчим порівняно з учасниками з низькою м'язовою силою.