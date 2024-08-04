Телосложение влияет на риск деменции и болезни Альцгеймера

Исследователи обнаружили связь между высоким содержанием жировых отложений в области живота и на руках и повышенным риском возникновения нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция, болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Кроме того, было обнаружено, что люди с более высоким уровнем мышечной силы имеют меньший риск развития этих заболеваний по сравнению с людьми, которые имеют слабые мышцы.

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Новое исследование телосложения

В исследование было включено 412 691 человек среднего возраста 56 лет, за которыми вели наблюдение в течение 9 лет. В начале исследования участники прошли измерения телосложения, включая обхват талии и бедер, силу, плотность костей, а также жировую и мышечную массу.

В процессе наблюдения у 8224 участников диагностировали нейродегенеративные заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера, другие виды деменции и болезнь Паркинсона.

Телосложение влияет на риск деменции

Согласно результатам, у людей с повышенным уровнем жировых отложений в животе вероятность развития указанных заболеваний на 13% выше, чем у людей с меньшим количеством жира в этих зонах. Участники с высоким содержанием жира на руках имели на 18% больший риск заболеваний, по сравнению с теми, у кого жир в этой зоне был низким.

В то же время у людей с высокой мышечной силой риск развития нейродегенеративных заболеваний оказался на 26% ниже по сравнению с участниками с низкой мышечной силой.