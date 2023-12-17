Скільки жінок зіштовхуються з проблемами зі здоров'ям після пологів

Понад 40 мільйонів жінок щороку відчувають проблеми зі здоров'ям після пологів. Погіршення стану жінки часто не визнають і не надають цьому належного значення.

Таких висновків фахівці дійшли після низки досліджень, опублікованих у журналах Lancet Global Health та eClinicalMedicine за підтримки Спеціальної програми ООН з репродукції людини, ВООЗ та Агентства США з міжнародного розвитку.

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У межах дослідження розглянули проблеми зі здоров'ям, які виникають або тривають через 6 тижнів після пологів або пізніше. Серед них:

біль під час сексу – страждають більше третини (35%) жінок після пологів;

біль у попереку (32%);

анальне нетримання (19%);

нетримання сечі (8 – 31%);

тривога (9 – 24%);

депресія (11 – 17%);

біль у промежині (11%);

страх перед пологами (6 – 15%);

вторинне безпліддя (11%).

Проблема в тому, що подібні стани часто ігнорують у клінічних дослідженнях і на практиці, хоча вони й поширені.

А тому, медики закликали до більшого визнання в системі охорони здоров'я цих поширених проблем, з якими стикаються жінки після пологів. Потрібна також ефективна допомога під час вагітності й пологів, важливе раннє виявлення ризиків і запобігання ускладненням, які можуть призвести до тривалих проблем зі здоров'ям.

Багато післяпологових станів спричиняють значні страждання у повсякденному житті жінок протягом тривалого часу після пологів, як емоційні, так і фізичні. І все ж вони здебільшого недооцінюються, не визнаються і про них не повідомляють,

– зазначила професорка Паскаль Аллотей, директорка Департаменту сексуального та репродуктивного здоров'я та досліджень ВООЗ

Водночас, як зазначили аналітики, не достатня увага до цієї проблеми пояснює, чому 121 з 185 країн не змогли досягти значного прогресу в зниженні материнської смертності за останні два десятиліття.