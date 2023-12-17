Скільки жінок зіштовхуються з проблемами зі здоров'ям після пологів
Джерело:The Guardian
Понад 40 мільйонів жінок щороку відчувають проблеми зі здоров'ям після пологів. Погіршення стану жінки часто не визнають і не надають цьому належного значення.
Таких висновків фахівці дійшли після низки досліджень, опублікованих у журналах Lancet Global Health та eClinicalMedicine за підтримки Спеціальної програми ООН з репродукції людини, ВООЗ та Агентства США з міжнародного розвитку.
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У межах дослідження розглянули проблеми зі здоров'ям, які виникають або тривають через 6 тижнів після пологів або пізніше. Серед них:
- біль під час сексу – страждають більше третини (35%) жінок після пологів;
- біль у попереку (32%);
- анальне нетримання (19%);
- нетримання сечі (8 – 31%);
- тривога (9 – 24%);
- депресія (11 – 17%);
- біль у промежині (11%);
- страх перед пологами (6 – 15%);
- вторинне безпліддя (11%).
Проблема в тому, що подібні стани часто ігнорують у клінічних дослідженнях і на практиці, хоча вони й поширені.
А тому, медики закликали до більшого визнання в системі охорони здоров'я цих поширених проблем, з якими стикаються жінки після пологів. Потрібна також ефективна допомога під час вагітності й пологів, важливе раннє виявлення ризиків і запобігання ускладненням, які можуть призвести до тривалих проблем зі здоров'ям.
Багато післяпологових станів спричиняють значні страждання у повсякденному житті жінок протягом тривалого часу після пологів, як емоційні, так і фізичні. І все ж вони здебільшого недооцінюються, не визнаються і про них не повідомляють,
– зазначила професорка Паскаль Аллотей, директорка Департаменту сексуального та репродуктивного здоров'я та досліджень ВООЗ