Сколько женщин сталкиваются с проблемами со здоровьем после родов

Более 40 миллионов женщин ежегодно испытывают проблемы со здоровьем после родов. Ухудшение состояния женщины часто не признают и не придают этому должного значения.

Такие выводы специалисты пришли после ряда исследований, опубликованных в журналах Lancet Global Health и eClinicalMedicine при поддержке Специальной программы ООН по репродукции человека, ВОЗ и Агентства США по международному развитию.

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В рамках исследования были рассмотрены проблемы со здоровьем, которые возникают или продолжаются через 6 недель после родов или позже. Среди них:

боли во время секса – страдают более трети (35%) женщин после родов;

боль в пояснице (32%);

анальное недержание (19%);

недержание мочи (8 – 31%);

тревога (9 – 24%);

депрессия (11 – 17%);

боль в промежности (11%);

страх перед родами (6 – 15%);

вторичное бесплодие (11%).

Проблема в том, что подобные состояния часто игнорируются в клинических исследованиях и на практике, хотя они и распространены.

А потому медики призвали к большему признанию в системе здравоохранения этих распространенных проблем, с которыми сталкиваются женщины после родов. Нужна также эффективная помощь во время беременности и родов, важное раннее выявление рисков и предотвращение осложнений, которые могут привести к длительным проблемам со здоровьем.

Многие послеродовые состояния вызывают значительные страдания в повседневной жизни женщин в течение длительного времени после родов, как эмоциональные, так и физические. И все же они в основном недооцениваются, не признаются и о них не сообщают,

– отметила профессор Паскаль Аллотей, директор Департамента сексуального и репродуктивного здоровья и исследований ВОЗ

В то же время, как отметили аналитики, недостаточное внимание к этой проблеме объясняет, почему 121 из 185 стран не смогли добиться значительного прогресса в снижении материнской смертности за последние два десятилетия.