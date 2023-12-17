Сколько женщин сталкиваются с проблемами со здоровьем после родов
Источник:The Guardian
Более 40 миллионов женщин ежегодно испытывают проблемы со здоровьем после родов. Ухудшение состояния женщины часто не признают и не придают этому должного значения.
Такие выводы специалисты пришли после ряда исследований, опубликованных в журналах Lancet Global Health и eClinicalMedicine при поддержке Специальной программы ООН по репродукции человека, ВОЗ и Агентства США по международному развитию.
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В рамках исследования были рассмотрены проблемы со здоровьем, которые возникают или продолжаются через 6 недель после родов или позже. Среди них:
- боли во время секса – страдают более трети (35%) женщин после родов;
- боль в пояснице (32%);
- анальное недержание (19%);
- недержание мочи (8 – 31%);
- тревога (9 – 24%);
- депрессия (11 – 17%);
- боль в промежности (11%);
- страх перед родами (6 – 15%);
- вторичное бесплодие (11%).
Проблема в том, что подобные состояния часто игнорируются в клинических исследованиях и на практике, хотя они и распространены.
А потому медики призвали к большему признанию в системе здравоохранения этих распространенных проблем, с которыми сталкиваются женщины после родов. Нужна также эффективная помощь во время беременности и родов, важное раннее выявление рисков и предотвращение осложнений, которые могут привести к длительным проблемам со здоровьем.
Многие послеродовые состояния вызывают значительные страдания в повседневной жизни женщин в течение длительного времени после родов, как эмоциональные, так и физические. И все же они в основном недооцениваются, не признаются и о них не сообщают,
– отметила профессор Паскаль Аллотей, директор Департамента сексуального и репродуктивного здоровья и исследований ВОЗ