Вчені порахували, скільки цукру людина з'їдає щороку – результати їх шокували

Багато людей навіть не усвідомлюють, наскільки багато цукру вони споживають. Адже сьогодні він є не лише у солодощах, а й у різноманітних соусах та консервації.

Вчені порахували, скільки середньостатистична людина споживає цукру щодня. І результати їх неабияк налякали, повідомляє StudyFinds.

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Скільки цукру споживають люди

Відповідне дослідження провела компанія Talker Research на замовлення Hint Water. Дані охопили 2 000 американців.

Згідно з результатами, в середньому людина споживає 36 000 грамів цукру на рік. Або ж, іншими словами, 36 кілограмів.

Тобто в середньому люди споживають близько 99 грамів цукру на день, що значно перевищує допустимі рекомендації медиків.

Цікаво, що 85% учасників опитування заявили, що стараються споживати менше цукру, однак навіть їхні цифри тривожно високі.

Виявилося, що вагому роль у споживанні цукрі відіграють напої. Зокрема 34% респондентів заявили, що щоранку п'ють каву з цукром, ще 28% регулярно вживають солодкі газованки.

Яка норма цукру на добу За даними ВООЗ, для більшості дорослих, які ведуть малоактивний спосіб життя, оптимальна норма цукру – до 50 грамів на добу. Це еквівалентно 10 чайним ложкам.

Варто наголосити, що надмірне споживання цукру підвищує ризики серцево-судинних захворювань, ожиріння та, як наслідок, діабету другого типу.