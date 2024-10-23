Ученые посчитали, сколько сахара человек съедает каждый год – результаты их шокировали
Источник:StudyFinds
Многие люди даже не осознают, насколько много сахара они потребляют. Ведь сегодня он есть не только в сладостях, но и в различных соусах и консервации.
Ученые посчитали, сколько среднестатистический человек потребляет сахара ежедневно. И результаты их изрядно напугали, сообщает StudyFinds.
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Сколько сахара потребляют люди
Соответствующее исследование провела компания Talker Research по заказу Hint Water. Данные охватили 2 000 американцев.
Согласно результатам, в среднем человек потребляет 36 000 граммов сахара в год. Или же, другими словами, 36 килограммов.
То есть в среднем люди потребляют около 99 граммов сахара в день, что значительно превышает допустимые рекомендации медиков.
Интересно, что 85% участников опроса заявили, что стараются потреблять меньше сахара, однако даже их цифры тревожно высоки.
Оказалось, что весомую роль в потреблении сахара играют напитки. В частности 34% респондентов заявили, что каждое утро пьют кофе с сахаром, еще 28% регулярно употребляют сладкие газировки.
Какая норма сахара в суткиПо данным ВОЗ, для большинства взрослых, ведущих малоактивный образ жизни, оптимальная норма сахара – до 50 граммов в сутки. Это эквивалентно 10 чайным ложкам.
Стоит отметить, что чрезмерное потребление сахара повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и, как следствие, диабета второго типа.