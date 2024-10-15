Ця цифра вас здивує: скільки разів б'ється серце людини за все життя

Серцевий ритм може залежати від віку, генетики, емоцій, фізичних навантажень, травм або хвороб. Однак зазвичай здорове серце б'ється рівно і надійно.

Загалом для того, щоб оцінити масштаби роботи серця впродовж життя, необхідно підрахувати кількість ударів за хвилину. Про це повідомляє Live Science.

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Як часто б'ється серце впродовж життя

Доктор Парто Сенгупта, керівник відділення серцево-судинної медицини Медичної школи Роберта Вуда Джонсона при Ратгерському університеті в Нью-Джерсі, зазначив, що є безліч сценаріїв того, як швидко б'ється серце впродовж дня.

Так, є низка факторів, які впливають на серцевий ритм. Окрім вищезгаданого, інтервали серцевих скорочень також сповільнюються і прискорюються приблизно на 100 мілісекунд при кожному вдиху та видиху.

Цікаво й те, що наше серце здатне регулювати частоту і функцію залежно від метаболічних потреб організму.

До слова, з віком частота серцевих скорочень, як правило, сповільнюється, позаяк час накладає свій відбиток на серцеві м'язи.

Основне, що варто знати – частота серцевих скорочень (ЧСС) вимірюється в ударах за хвилину:

серце дорослої людини в стані спокою здійснює від 60 до 100 ударів на хвилину (частота більшості від 55 до 85);

тим часом новонародженого в стані спокою – від 70 до 190 ударів на хвилину.

Загалом людина із середньою частотою серцевих скорочень у стані спокою 70 ударів на хвилину здійснюватиме 100 800 серцевих скорочень на день. За рік це приблизно 36,8 мільйона ударів, а за середньої тривалості життя в 77,5 років – близько 2,85 мільярда ударів.

Варто зауважити, що якщо ЧСС у дорослого в стані спокою виходить за межі нормального діапазону, це сигналізує кардіологам про патології.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.